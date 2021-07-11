Слетать куда-то ненадолго — целая эпопея, выехать за город — тоже: либо долго и далеко, либо пробки, перенаселенность пляжей и запрет на купание.
Журналисты «Фонтанки» (те, что не работали в выходной), тоже искали спасения.
«Жара, конечно, нечеловеческая, вышел на улицу — там ад. Спасаюсь, сидя в обнимку с вентилятором только», — признался один из коллег.
«У меня в озере — как в ванной», — тут же получил он поддержку.
«Провела день в Севкабеле. Там в части, которая не у берега, отлично продувает, есть тень, а ещё и людей было необычно мало, все, видимо, за городом. В павильоне с выставкой Уорхола тоже ОК», — «сдала» локацию другая сотрудница «Фонтанки».
Совсем рядом, на намыве на Васильевском острове, в пляжной части, — было яблоку негде упасть. А вот тени не было. Немногим лучше показал себя Канонерский остров. На Пряжке подростки сигали в воду прямо с моста.
Неплохо оказалось в Лопухинском саду — для тех, кто хотел провести день с книжкой с легким ветерком.
Фотограф «Фонтанки» облюбовал берега в Юнтоловском заказнике: «На пляжах тьма народу, знающие люди ищут уединения в зарослях».
Также положительных отзывов удостоились пляжи Ладожского озера (супротив ожиданий, на них не было чересчур многолюдно) и Оредеж, где некоторые уже готовятся к SUP-фестивалю.
Ну и, конечно, вне конкуренции оказались озера в Приозерском районе Ленобласти.
«Фонтанка.ру»
В Петербурге столбик термометра в воскресенье поднялся до отметки в +34 градуса. По информации заведующего бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрия Куткевича, жара не покинет Петербург до пятницы.