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«Жара, конечно, нечеловеческая, вышел на улицу — там ад». Петербуржцы ищут спасения у воды

Читатели и сотрудники «Фонтанки» делятся рассказами и фото, как спасаются от жары

Похоже, Петербург вместе с небоскрёбом унаследовал от Дубая жаркую погоду. Июльская жара 2021 года запомнится тем, кто в эти дни вынужден работать, надолго — как удивительное сочетание факторов: много солнечных и безветренных дней подряд и… невозможность от них скрыться.

Фото: «Фонтанка.ру»
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Слетать куда-то ненадолго — целая эпопея, выехать за город — тоже: либо долго и далеко, либо пробки, перенаселенность пляжей и запрет на купание.

Журналисты «Фонтанки» (те, что не работали в выходной), тоже искали спасения.

«Жара, конечно, нечеловеческая, вышел на улицу — там ад. Спасаюсь, сидя в обнимку с вентилятором только», — признался один из коллег.


«У меня в озере — как в ванной», — тут же получил он поддержку.

«Провела день в Севкабеле. Там в части, которая не у берега, отлично продувает, есть тень, а ещё и людей было необычно мало, все, видимо, за городом. В павильоне с выставкой Уорхола тоже ОК», — «сдала» локацию другая сотрудница «Фонтанки».

Совсем рядом, на намыве на Васильевском острове, в пляжной части, — было яблоку негде упасть. А вот тени не было. Немногим лучше показал себя Канонерский остров. На Пряжке подростки сигали в воду прямо с моста.

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Неплохо оказалось в Лопухинском саду — для тех, кто хотел провести день с книжкой с легким ветерком.

Фото: «Фонтанка.ру»
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Фотограф «Фонтанки» облюбовал берега в Юнтоловском заказнике: «На пляжах тьма народу, знающие люди ищут уединения в зарослях».

Фото: «Фонтанка.ру»
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Также положительных отзывов удостоились пляжи Ладожского озера (супротив ожиданий, на них не было чересчур многолюдно) и Оредеж, где некоторые уже готовятся к SUP-фестивалю.

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Ну и, конечно, вне конкуренции оказались озера в Приозерском районе Ленобласти.

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«Фонтанка.ру»


В Петербурге столбик термометра в воскресенье поднялся до отметки в +34 градуса. По информации заведующего бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрия Куткевича, жара не покинет Петербург до пятницы.

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Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (9)

kоt-obormot
12 метровый бассик, и противоток - и можно не выныривать. А если и выныривать, то исключительно за винишком со льдом, и потом обратно нырять.
KeikiSpb
Какой народ нежный пошел. Нестерпимо жарко тем, кто целый день ходит по Невскому и по Литейному, причем исключительно по солнечной стороне. В городе ветер, временами довольно сильный. В метро вообще не жарко. В офисах кондиционеры и вентиляторы. Жалко людей, которые работают во всяких мини-пекарнях и т.п., где парилка так парился. Ну жарко. Ну хочется дождика. Дальше что? Сахарные? Сердечники все? Худеть надо, да пива поменьше пить.
nuga
Жара надоедает тем,что гонит из дома,а неохота
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