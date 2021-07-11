Слетать куда-то ненадолго — целая эпопея, выехать за город — тоже: либо долго и далеко, либо пробки, перенаселенность пляжей и запрет на купание.



Журналисты «Фонтанки» (те, что не работали в выходной), тоже искали спасения.

«Жара, конечно, нечеловеческая, вышел на улицу — там ад. Спасаюсь, сидя в обнимку с вентилятором только», — признался один из коллег.





«У меня в озере — как в ванной», — тут же получил он поддержку.



«Провела день в Севкабеле. Там в части, которая не у берега, отлично продувает, есть тень, а ещё и людей было необычно мало, все, видимо, за городом. В павильоне с выставкой Уорхола тоже ОК», — «сдала» локацию другая сотрудница «Фонтанки».



Совсем рядом, на намыве на Васильевском острове, в пляжной части, — было яблоку негде упасть. А вот тени не было. Немногим лучше показал себя Канонерский остров. На Пряжке подростки сигали в воду прямо с моста.

