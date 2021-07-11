Синоптик: жара не покинет Петербург до пятницы. Небольшое облегчение принесут дожди и грозы

В Петербурге столбик термометра в воскресенье поднялся до отметки в +34 градуса. Горожанам пообещали жару и в грядущие будни.



Как сообщил «Фонтанке» заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич, температура воздуха 11 июля может стать самой высокой для этого дня за всю историю наблюдений. Между тем, с понедельника по пятницу в Северной столице прогнозируют +30...+33 градуса.



«Такая жаркая погода простоит до пятницы, а в субботу и воскресенье намечается понижение температуры. Воздух будет более прохладным и влажным, дневные температуры окажутся в пределах от +24 до +25 градусов», — объяснил метеоролог.



В течение недели в Петербурге, по словам синоптика, также возможны короткие ливневые дожди и грозы.

