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Маск и Безос поздравили Брэнсона с успешным полётом к границе атмосферы

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск и основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос поздравили британского миллиардера и владельца компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона с успешным полётом к границе атмосферы и космоса.

«Поздравляю, прекрасный полет!» — написал Маск 11 июля в комментариях к посту Брэнсона в Twitter, где полёт транслировался в прямом эфире.

«Ричард Брэнсон и экипаж, поздравляю с полётом. Не могу дождаться, когда присоединюсь к этому клубу!» — написал, в свою очередь, в Instagram Безос, который собирается полететь в космос на борту многоразового суборбитального корабля New Shepard 20 июля.

Напомним, что 11 июля почти 71-летний Брэнсон и пять других членов экипажа космического корабля Unity достигли высоты около 88 километров. Корабль стартовал с космодрома «Америка» в штате Нью-Мексико (США) в 17:30 по московскому времени и благополучно приземлился спустя примерно час.

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Комментарии (11)

266081655
Таксам Рогозина приготовится! Батут в боевую готовность!
264886171
Что там гений Рогожкин под этому поводу во вражеском твиттере написал? про модуль Наука, который 20 лет не могут запустить?:))
Piter Russo
Дорогое развлечение для очень обеспеченных людей.. суборбитальные полеты в никуда ради новых ощущений и вида.
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