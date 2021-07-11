Маск и Безос поздравили Брэнсона с успешным полётом к границе атмосферы

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск и основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос поздравили британского миллиардера и владельца компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона с успешным полётом к границе атмосферы и космоса.



«Поздравляю, прекрасный полет!» — написал Маск 11 июля в комментариях к посту Брэнсона в Twitter, где полёт транслировался в прямом эфире.

«Ричард Брэнсон и экипаж, поздравляю с полётом. Не могу дождаться, когда присоединюсь к этому клубу!» — написал, в свою очередь, в Instagram Безос, который собирается полететь в космос на борту многоразового суборбитального корабля New Shepard 20 июля.

