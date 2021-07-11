Центризбирком заверил списки трёх партий для участия в выборах в Госдуму

Центризбирком России заверил списки партий «Единая Россия», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и КПРФ для участия в сентябрьских выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. Также принято решение об открытии специальных избирательных счетов партий для ведения кампании.



Как сообщает 11 июля «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦИК, список «Единой России» включает 395 человек, а также 219 кандидатов от «ЕР» будут избираться по одномандатным округам. У «Справедливой России — Патриотов — За правду» 302 человека в списке и 222 кандидата по одномандатным округам, у КПРФ — 345 и 225 соответственно.

