FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+29°C/Завтра: +29
74.47р88.14р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
3
Печать

Центризбирком заверил списки трёх партий для участия в выборах в Госдуму

Три партии заверили свои избирательные списки в ЦИК

Центризбирком России заверил списки партий «Единая Россия», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и КПРФ для участия в сентябрьских выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. Также принято решение об открытии специальных избирательных счетов партий для ведения кампании.

Как сообщает 11 июля «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦИК, список «Единой России» включает 395 человек, а также 219 кандидатов от «ЕР» будут избираться по одномандатным округам. У «Справедливой России — Патриотов — За правду» 302 человека в списке и 222 кандидата по одномандатным округам, у КПРФ — 345 и 225 соответственно.

Ранее «Фонтанка» писала, что в общей сложности на выборы в Госдуму уже выдвинуто почти 5 тысяч кандидатов.

По теме (11)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

altnec
За правду?
Правда - это Сергий Радонежский.
А мошенники из Справедливой Росии со своим комсомольскими старшими братьями и сестрами из Единой России рядом не достойны быть с этим именем и определением правды.
Только в одном определенном угловом вонючем месте.
260741301
А что, кто-то сомневался, что ЕдРо зарегистрируют?
266081655
Имитация многопартийности....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний