За день в Москве вновь закончился «КовиВак»

В Москве закончилась очередная партия вакцины от коронавируса «КовиВака». Это произошло за один день. «Вакцины «КовиВак» нет в наличии. Ожидается поставка препарата от Минздрава России», — говорится в сообщении столичной мэрии в воскресенье, 11 июля. Препарат завезли накануне в 14 павильонов «Здоровая Москва», после чего у прививочных центров образовались большие очереди. В Департаменте здравоохранения столицы рассказали, что 10 июля «КовиВаком» привились около 12 тысяч человек. «Желающих сделать прививку этой вакциной оказалось больше, в результате возникли очереди возле павильонов. Все, кто занял очередь, получили прививку до конца дня». В настоящий момент в листе ожидания на получение данной вакцины находятся ещё около 2 тыс. человек.

Напомним, что запасы «КовиВака» в Москве уже неоднократно заканчивались. Запись на прививку этой вакциной также останавливалась в Петербурге.



«Фонтанка» писала, что по словам главы Центра им. Чумакова Айдара Ишмухаметова, именно «КовиВак» эффективен против индийского штамма коронавируса — «дельта».

