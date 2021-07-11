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За день в Москве вновь закончился «КовиВак»

Прививку «КовиВаком» за один день сделали 12 тысяч москвичей

В Москве закончилась очередная партия вакцины от коронавируса «КовиВака». Это произошло за один день.

«Вакцины «КовиВак» нет в наличии. Ожидается поставка препарата от Минздрава России», — говорится в сообщении столичной мэрии в воскресенье, 11 июля.

Препарат завезли накануне в 14 павильонов «Здоровая Москва», после чего у прививочных центров образовались большие очереди.

В Департаменте здравоохранения столицы рассказали, что 10 июля «КовиВаком» привились около 12 тысяч человек. «Желающих сделать прививку этой вакциной оказалось больше, в результате возникли очереди возле павильонов. Все, кто занял очередь, получили прививку до конца дня».

В настоящий момент в листе ожидания на получение данной вакцины находятся ещё около 2 тыс. человек.

Напомним, что запасы «КовиВака» в Москве уже неоднократно заканчивались. Запись на прививку этой вакциной также останавливалась в Петербурге.

«Фонтанка» писала, что по словам главы Центра им. Чумакова Айдара Ишмухаметова, именно «КовиВак» эффективен против индийского штамма коронавируса — «дельта».

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Комментарии (4)

Хауаю
Фонтанка, узнайте, пож-та, какой убитый/ослабленный штамм используется в КовиВак-старый уханьский или новый дельта? Если новый дельта, то это объясняет особенную эффективность КовиВак.
lenten
А как же заявление о том, что Спутник эффективен против всех существующих на данный момент штаммов?
260602101
"по словам главы Центра им. Чумакова Айдара Ишмухаметова, именно «КовиВак» эффективен против индийского штамма коронавируса — «дельта». В этой новости прекрасно все!
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