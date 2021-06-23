FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+27°C/Завтра: +28
72.67р86.71р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПоступаем в вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
2
Печать

Запись на прививку «КовиВаком» остановлена в Петербурге

Петербуржцы расхватали всю дефицитную вакцину с «убитым» коронавирусом

Единственная российская вакцина на основе «убитого» (инактивированного) коронавируса закончилась в свободном доступе в Петербурге, сообщили в Смольном.

«Запись на вакцину «КовиВак» временно не ведется, так как на остаток вакцины в городе уже сформирована очередь», — говорится в справке межведомственного координационного совета от 23 июня. Препаратом привиты уже 12 570 петербуржцев.

Как писала накануне «Фонтанка», «КовиВак» пользуется уверенным спросом у определенной категории прививаемых из-за своей особенности. Дата новой поставки, и тем более её объемы, неизвестны.

В отличие от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны», вакцина «КовиВак» создана по классической схеме с убитым коронавирусом внутри. Это самая таинственная российская разработка, ее рекомендуют тем, кому противопоказаны другие прививки. Какие ощущения от неё испытывают вакцинированные — читайте в нашем материале.

© Фонтанка.Ру

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

nuga
так привизите,а Спутником колите себя и своих
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний