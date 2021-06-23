Запись на прививку «КовиВаком» остановлена в Петербурге

Единственная российская вакцина на основе «убитого» (инактивированного) коронавируса закончилась в свободном доступе в Петербурге, сообщили в Смольном.

«Запись на вакцину «КовиВак» временно не ведется, так как на остаток вакцины в городе уже сформирована очередь», — говорится в справке межведомственного координационного совета от 23 июня. Препаратом привиты уже 12 570 петербуржцев.

Как писала накануне «Фонтанка», «КовиВак» пользуется уверенным спросом у определенной категории прививаемых из-за своей особенности. Дата новой поставки, и тем более её объемы, неизвестны.