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Вакцина с «убитым» коронавирусом почти закончилась в Петербурге

Единственная российская вакцина на основе «убитого» (инактивированного) коронавируса практически закончилась в Петербурге. Аналогичные трудности с «КовиВаком» испытывают и в Москве.

Как стало известно «Фонтанке» 22 июня, «КовиВак» пользуется уверенным спросом у определенной категории прививаемых из-за своей особенности и подходит к концу. А дата новой поставки, и тем более её объемы, неизвестны.

Столичная мэрия 22 июня сообщила, что в Москве препарат и вовсе закончился, и запись на него приостановлена. Там ждут следующей партии.

В отличие от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны», вакцина «КовиВак» создана по классической схеме с убитым коронавирусом внутри. Это самая таинственная российская разработка, ее рекомендуют тем, кому противопоказаны другие прививки. Какие ощущения от неё испытывают вакцинированные — читайте в нашем материале.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (17)

SPbdotRU
Непонятно, зачем Фонтанка почти любую заметку о вакцине КовиВак сопровождает эпитетом "таинственная".
Она классическая: инактивированная цельновирионная.
Уровень антител даёт по определению меньший, чем от векторных и мРНК.
orlovandrei1986
не беспокойтесь вы так, ещё бульона наварят... хотя безусловно, глядя на новые тарифы ЖКХ понимаешь, что вода дорожает... ведь помимо "потребления воды" капиталисты стали навариваться на строке "водоотведение"....
Kit.
КовиВак - это тот, у которого только в этом июне началась третья фаза клинических испытаний (проверка эффективности на добровольцах)?
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