Вакцина с «убитым» коронавирусом почти закончилась в Петербурге

Как стало известно «Фонтанке» 22 июня, «КовиВак» пользуется уверенным спросом у определенной категории прививаемых из-за своей особенности и подходит к концу. А дата новой поставки, и тем более её объемы, неизвестны.



Столичная мэрия 22 июня сообщила, что в Москве препарат и вовсе закончился, и запись на него приостановлена. Там ждут следующей партии.



В отличие от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны», вакцина «КовиВак» создана по классической схеме с убитым коронавирусом внутри. Это самая таинственная российская разработка, ее рекомендуют тем, кому противопоказаны другие прививки. Какие ощущения от неё испытывают вакцинированные — читайте в нашем материале.

