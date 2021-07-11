«Что меня бесит»: стюардесса — о пассажирах в алкогольной коме, изменах в туалете и орущих детях

Стюардессы честно рассказали о своей работе Иллюстрация: Филипп Сапегин / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







«Сеть городских порталов» продолжает проект «Что меня бесит», в котором представители разных профессий честно говорят об изнанке своей работы. Наш новый герой — бортпроводница. Она рассказала об изменах в туалете самолета, пассажирах, которые втихушку напиваются до алкогольной комы, и самых неадекватных способах знакомства на борту. Публикуем ее рассказ от первого лица.

Как знакомятся на борту самолета

Песню про стюардессу по имени Жанна поют часто. Многие мужчины, особенно пьяные, считают, что это актуальный способ познакомиться. Вообще очень редко бывает, когда бортпроводники знакомятся с кем-то в самолете, потому что есть правила компании, которые не то чтобы запрещают, но и не поощряют это. Да и вообще, когда находишься на работе, на какой-то близкий контакт не настроен.

«Я летала 6,5 лет, за это время с пассажиром знакомилась дважды. Но это, естественно, не был подкат из серии «спел песню, шлепнул по попе»» стюардесса

Хотя такое регулярно бывает. В таких случаях сначала говоришь пассажиру, что сейчас принесешь предупреждение от пилота, просишь так больше не делать. Но если это повторяется, то командир подписывает бумагу и в крайних случаях может посадить самолет. В моей практике до посадки дело не доходило, но до сдачи пассажира полицейским доходило не раз. Почему-то это случалось на рейсах в Бангкок. Пассажиры так набухивались и начинали приставать к экипажу, за это получали очень «душевную» встречу с полицией в Таиланде.

Неадекватные мамы орущих детей

Орущие дети — это стандартная ситуация, и в основном люди вокруг реагируют на это спокойно. Если родители орущих детей адекватные, то скандалы из-за этого бывают редко. Скорее, бывают проблемы с неадекватными родителями. Вот идет обслуживание с тележкой, просишь не выпускать детей в проход, особенно когда идешь с горячими напитками, ведь может в любой момент тряхнуть. На что мне одна мама заявила: «Так не ходи тут!» Я отвечаю: «Но я не могу не ходить здесь».

Часто у родителей орущих детей у самих едет крыша Иллюстрация: Филипп Сапегин / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Раньше пассажирам с детьми можно было бесплатно заказать детское питание, главное — сделать это заранее. Одна пассажирка этого не сделала и закатила истерику — вот как ее ребенок полетит без еды. Мы со своей стороны собрали фрукты, салаты, что смогли. Детского питания без предварительного заказа просто не было.

«Мать начала истерично кричать: «Давай ищи еду моему ребенку!», а потом крикнула на весь салон: «Да чтоб твой самолет разбился!»» стюардесса

Я ответила, что мне очень жаль, потому что на этом самолете летит и она с детьми. После этого она, видимо, как-то осознала, что несет.

Когда напиваются втихушку до алкогольной комы

Алкоголь в принципе расслабляет мышцы, особенно коньяк и виски. Рейс был какой-то долгий, то ли Москва — Хабаровск, то ли Москва — Владивосток.

«В бизнес-классе мужчина напился до такого состояния, что во сне он обделался. Из самолета он выходил, завязав на себя мусорный пакет вместо штанов» стюардесса

Понятно, что эта ситуация — одна на миллион, зато она запоминается всем.

Однажды у меня летели два мужчины, которые как-то незаметно выпивали. Рейс был на Кипр, а там очень дорогая медицина. Обращение в состоянии алкогольного опьянения не входит в страховку, даже если она куплена. В итоге один из этих мужчин наблевал на себя и уснул. Спит, дышит, вроде обычная ситуация. Приземляемся, пассажиры выходят, выходит его товарищ, говорит, что вот будто бы его попутчик собирается и тоже сейчас выходит. Я подхожу к нему и не могу разбудить, он просто не просыпается.

«Вызвали скорую помощь, взяли анализ крови, оказалось, что у мужчины алкогольная кома. Он втихушку напился до такого состояния за 3–4 часа полета» стюардесса

Не знаю, что дальше с ним было. Но если его откачали, то он точно был в шоке от счета за медицинские услуги.

«Вообще, пьяные в самолете — большая беда, они не понимают запрет курения. Почему в самолете нельзя курить? Потому что самолет сгорает за 90 секунд» стюардесса

Мы просто не успеем вовремя обнаружить возгорание. А пьяные пассажиры кидают сигареты в мусоросборник, где лежит сухая бумага. Там есть стационарные огнетушители, но они небольшого объема, и лучше вообще не допускать ситуации, когда ими надо пользоваться.

Когда противопожарный датчик срабатывает, мы сразу открываем в туалет дверь без стука. Спрашиваешь: «Где бычок?» А пьяный пассажир таращится на тебя и не помнит. Он испугался сирены, куда-то его засунул. А отверстий много, бычок мог куда угодно попасть.

Драки на борту

Когда я только начинала летать, на взлете мы всех пристегивали и раздавали карамельки. На рейсе был довольно солидный мужчина в костюме, видно было, что он летит на встречу.

«Я даю ему карамель и прошу пристегнуть ремень, на что слышу: «Нах… пошла!» И такое вообще не редкость» стюардесса

Самое интересное — реакция мужчин вокруг. Чаще заступаются женщины, а мужики смотрят на мою реакцию, что я скажу. Это для меня было очень неприятным открытием.

Расскажу про драку. Неадекватный пассажир начал буянить и в итоге напал на сотрудника службы безопасности самолета, который пытался его усмирить. Это было в самолете, разделенном на зоны. И в зоне, где шла драка, сидели 50 человек, из которых только 4 женщины. Так вот, никто не пытался прекратить драку, мужчины достали телефоны и снимали происходящее.

Пьяные пассажиры курят в самолете и бросают окурки куда попало Иллюстрация: Филипп Сапегин / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







В случае пьяного дебоша командир имеет полное право посадить самолет в ближайшем аэропорту. И все расходы, а это колоссальные деньги: за посадку, за топливо, за рабочее время пилотов и бортпроводников, всё ляжет на этого дебошира. Издержки за то, что мы не сможем продолжить полет в этот же день, если такое случится, тоже будет нести он.

Загаженные туалеты

Про это я могу рассказывать вечно. Бывают пассажиры такие свиньи, неандертальцы, не знаю, как их еще назвать.

«Был случай, когда пассажиры наложили кучу в ящик для туалетной бумаги. Я не представляю, как это смогли сделать» стюардесса

Наверное, какая-то сумасшедшая маманя посадила на ящик своего ребенка, потому что взрослому надо умудриться, чтобы туда справить нужду. Этот ящик находится сбоку от унитаза под раковиной.

Еще была история в Boeing 747. Он двухэтажный, в бизнес-классе было два туалета, в экономе — один. И у меня в экономе летели только две женщины. И я захожу в туалет эконома и вижу на раковине развернутую кровавую прокладку. Я просто закрыла туалет и просила двух этих пассажиров следовать в другие туалеты.

Изменял в туалете с попутчицей, пока жена спит



Парочки уединяются в туалете регулярно, особенно на ночных длинных перелетах. Но там очень грязно! Да, там проходит уборка, но это время сильно ограничено. Как таковой дезинфекции там нет, но эти люди об этом не задумываются.

Сейчас расскажу историю, которой зафиналю свой рассказ. В «Трансаэро» был элитный класс «империал», и летело в нем три пассажира: мужчина и две женщины. По документам муж с женой и еще женщина. Супруга перед рейсом пьет снотворное и во время полета спит.

«Жена уснула, а ее муж в это время уединился с их попутчицей в туалете. А супруга проснулась, стоит в очереди в туалет» стюардесса

И мы, не для покрывательства адюльтера, а во избежание скандала, предлагаем ей пройти в другой туалет, в бизнес-класс. Она отказывается, ждет. Потом спрашивает, где ее муж. Бортпроводники отвечают, что, наверное, он пошел ноги размять. И тут она видит, как из туалета выходит ее муж с этой женщиной. И началась война. Их успокаивали, разнимали, не знаю, чем это закончилось для их семьи.

Вдруг кто-то откроет окно и мне прическу растреплет?

Был случай, когда в бизнес-классе летела женщина с укладкой, видно, что на какое-то мероприятие. Она категорически отказывается лететь у окна, а «бизнес» полный, пересадить некуда. Просит пересадить хоть куда-нибудь. «Вдруг кто-то откроет окно, и мне прическу растреплет».



Топ-10 ситуаций, от которых трясет стюардессу: когда пытаются познакомиться, «спев песню про Жанну и шлепнув по попе»;

и посылают матом, не желая пристегивать ремень;

когда родители орущих детей кричат: «Да чтобы твой самолет разбился»;

когда пассажиры напиваются так, что обделываются в штаны;

и напиваются втихушку до алкогольной комы;

когда пьяные пассажиры бросают окурки куда попало;

когда пассажиры ходят в туалет мимо унитаза;

и оставляют прокладки мимо урны;

изменяют с попутчицами в туалете и выясняют отношения на борту самолета;

когда дебошир кидается в драку, а другие мужчины не разнимают, а снимают на телефон. В следующих сериях расскажем, что бесит свадебного фотографа и что больше всего раздражает учителя. Если вы тоже готовы честно рассказать об изнанке своей профессии, пишите на почту i.akhmetshina@iportal.ru с пометкой «Что меня бесит». А первым героем нашего сериала «Что меня бесит» был участковый педиатр. Он рассказал об истеричных бабушках, папах-пофигистах и мамах, которые ходят на приемы без ребенка и просят направления на анализы. Прочитать монолог полностью можно здесь.