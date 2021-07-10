СМИ: Состояние Петра Мамонова резко ухудшилось

Состояние лидера группы «Звуки Му» опять резко ухудшилось. Об этом вечером 10 июля сообщила супруга музыканта.
«Опять стало плохо, состояние врачами оценивается как крайне тяжёлое. Всё ещё в искусственной коме. Врач говорит, надо надеяться и набраться терпения. Мы сами тоже очень переживаем», — рассказала жена Петра Мамонова.
Актер и музыкант десятые сутки находится под ИВЛ в больнице в Коммунарке. Утром 10 июля появилась информация о том, что ему стало лучше: состояние из крайне тяжелого перешло просто в тяжелое.
Мамонов был госпитализирован с коронавирусом 1 июля. Через пять дней его поместили на искусственную вентиляцию легких.
Справка: Петр Мамонов — вокалист, автор песен и создатель легендарного авангардного рок-коллектива из Москвы «Звуки Му», который сотрудничал в конце 1980-х с Брайаном Ино и активно гастролировал за рубежом. Также Мамонов известен благодаря сольному творчеству, спектаклям, ролям в кино («Остров», «Царь», «Пыль»).