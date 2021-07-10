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Прокуратура: Катер, столкнувшийся с бетонной набережной Дудергофского канала, был перегружен

Северо-Западная транспортная прокуратура продолжает работу на месте столкновения моторного катера с набережной в Красносельском районе Петербурга. Уже ясно, что с пассажирами на нем был перебор.

Как сообщает пресс-служба ведомства 10 июля, маломерное судно — это моторная лодка марки «Bester 119» (такие выпускает российская компания, расположенная в Кировской области). Вместимость её всего 6 человек, тогда как, по информации МЧС и полиции, на лодке было 9 человек — шестеро взрослых и трое детей в возрасте от 4 до 10 лет.

пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Проверку проводит и ГУ МВД по Петербургу и области. Не исключено, что она закончится возбуждением уголовного дела.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
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Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Столкновение моторного катера с набережной Дудергофского канала произошло около 15:00. По словам очевидцев, лодка влетела в бетонную набережную, когда уходила от столкновения с вейкбордистами. По данным МЧС по Петербургу, пассажиры от удара выпали за борт, их из воды поднимали сотрудники поисково-спасательной службы. Всего на борту было шестеро взрослых: пятеро мужчин и женщина, а также трое детей — два мальчика и четырехлетняя девочка. Пострадавших госпитализировали в четыре городские больницы.

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Комментарии (2)

Ref
Судя по видео это Каютный катер "Bester - 570", только полузатопленный. Кол-во человек на борту 5, максимальная скорость 85 км/час в зависимости от мотора.
bluxer
"по информации МЧС и полиции на лобке было 9 человек — шестеро взрослых и трое детей в возрасте от 4 до 10 лет."

Вау... Автор, о чем мечтаем?
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