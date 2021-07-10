Северо-Западная транспортная прокуратура продолжает работу на месте столкновения моторного катера с набережной в Красносельском районе Петербурга. Уже ясно, что с пассажирами на нем был перебор.



Как сообщает пресс-служба ведомства 10 июля, маломерное судно — это моторная лодка марки «Bester 119» (такие выпускает российская компания, расположенная в Кировской области). Вместимость её всего 6 человек, тогда как, по информации МЧС и полиции, на лодке было 9 человек — шестеро взрослых и трое детей в возрасте от 4 до 10 лет.