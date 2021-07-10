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Во двор доходного дома на Большом проспекте Петроградской стороны вошел экскаватор. Одни жильцы за благоустройство, другие вызывают полицию

Жители дома в центре Петербурга вызвали полицию из-за появившегося во дворе экскаватора

«Спасите, уничтожают газон» — такое сообщение поступило около полудня 10 июля в редакцию «Фонтанки».

По словам жительницы дома 63 по Большому проспекту Петроградской стороны, утром во дворе появился экскаватор, который убирает зеленые клумбы. Петербурженка уверяла, что один из жильцов дома на общем собрании пообещал озеленить двор, а тут вместо деревьев появилась техника.

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«Фонтанка» связалась с указанным жильцом, который объяснил, что техника работает во дворе в рамках программы районной администрации по замене плитки.

«Действительно убирают две старые бетонные клумбы советских времён, в которых растут сорняки», — рассказывает житель дома. По его словам, после того как двор замостят, он на свои деньги поставит там современные клумбы с многолетними растениями.

«Я живу в этом доме более 10 лет. И на свои деньги уже обновил арку во двор и отреставрировал ворота. Сейчас, после того как город заменит плитку, хочется, чтобы двор выглядел современно и безопасно», — уверяет петербуржец.

читатель «Фонтанки»

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Комментарии (7)

ivan5_5e4d10fe646f6
А где проект? Разве без проекта можно хоть чихнуть? Должны сразу прийти матросики и остановить самодеятельность
Банин
Практика показывает, такие инициативные жильцы, они слегка того или метят будущем сначала в мундепы, потом в городское собрание. Отсюда и подозрения соседей, это понятно. Но все-таки, наверно это лучше, чем загаженный двор.
VF812
Фонтанка, какого доходного? Если доходного, то *бывшего*, если доходного сейчас, то чьего... беда прям, что не слово, то ляп... кто куда вошел? глубоко? сколько можно город позорить... такая новость, прям зашибись... у нас вот дворник баки с мусором для вывоза подготовил и заборчик красит...
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