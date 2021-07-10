По словам жительницы дома 63 по Большому проспекту Петроградской стороны, утром во дворе появился экскаватор, который убирает зеленые клумбы. Петербурженка уверяла, что один из жильцов дома на общем собрании пообещал озеленить двор, а тут вместо деревьев появилась техника.

«Фонтанка» связалась с указанным жильцом, который объяснил, что техника работает во дворе в рамках программы районной администрации по замене плитки.

«Действительно убирают две старые бетонные клумбы советских времён, в которых растут сорняки», — рассказывает житель дома. По его словам, после того как двор замостят, он на свои деньги поставит там современные клумбы с многолетними растениями.



«Я живу в этом доме более 10 лет. И на свои деньги уже обновил арку во двор и отреставрировал ворота. Сейчас, после того как город заменит плитку, хочется, чтобы двор выглядел современно и безопасно», — уверяет петербуржец.

