Суд арестовал бизнесмена, обвинившего в вымогательстве Цеповяза и его жену

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал бизнесмена Александра Исюка, который стал фигурантом уголовного дела о ложном доносе по делу банды Сергея Цапка. Об этом 10 июля пишет «Коммерсантъ-Юг» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.



Исюка поместили под стражу до 5 сентября включительно. Согласно материалам дела, предприниматель подал заведомо ложное заявление о вымогательстве 70 млн рублей, которое якобы было совершено группой лиц по предварительному сговору.

Речь идет об уголовном деле, которое было прекращено в минувшем июне. По нему проходили несколько человек из банды, в том числе Наталья Стришняя, ее экс-супруг Вячеслав Цеповяз и Владимир Алексеев, которых обвиняли в вымогательстве 74 млн рублей у Исюка.