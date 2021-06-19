Цеповяза и его экс-супругу заподозрили в убийстве главы Кущевского района в 2002 году

Члены банды Цапка Вячеслав Цеповяз и его бывшая супруга Наталья Стришняя стали подозреваемыми по уголовному делу об убийстве главы администрации Кущевского района Краснодарского края в 2002 году. Об этом 19 июня пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Согласно неподтвержденной информации, один из членов банды дал показания против Цеповяза и его бывшей жены. По его словам, они имеют отношению к убийству Бориса Москвича.
В связи с этим расследование дела возобновили. Сейчас следствие полагает, что убийство Москвича случилось из-за его отказа сотрудничать с бандой Цапков. Цеповяза и Стришнюю считают одними из организатором преступления, а покончившего с собой в СИЗО Виталия Иванова — исполнителем.
Расследование дела банды Сергея Цапка началось в 2010 году, когда в станице Кущевской Краснодарского края убили семью фермера Сервера Аметова и его гостей. Всего тогда погибли 12 человек. Цапка в 2013 году приговорили к пожизненному заключению, в следующем году он умер в СИЗО от инсульта. В том же 2013 году Цеповяза приговорили к 20 годам лишения свободы.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что бывший начальник исправительной колонии № 3 в Амурской области Александр Радьков пойдет под суд за привилегии для Цеповяза, где тот ел крабов в камере.