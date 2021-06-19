Цеповяза и его экс-супругу заподозрили в убийстве главы Кущевского района в 2002 году

Члены банды Цапка Вячеслав Цеповяз и его бывшая супруга Наталья Стришняя стали подозреваемыми по уголовному делу об убийстве главы администрации Кущевского района Краснодарского края в 2002 году. Об этом 19 июня пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Согласно неподтвержденной информации, один из членов банды дал показания против Цеповяза и его бывшей жены. По его словам, они имеют отношению к убийству Бориса Москвича.



В связи с этим расследование дела возобновили. Сейчас следствие полагает, что убийство Москвича случилось из-за его отказа сотрудничать с бандой Цапков. Цеповяза и Стришнюю считают одними из организатором преступления, а покончившего с собой в СИЗО Виталия Иванова — исполнителем.

