Экс-глава амурской колонии ответит за привилегии для осуждённых. Под суд его подвёл пирующий Цеповяз

Как сообщает ведомство 25 декабря, в окончательной редакции Радькову вменяют два эпизода превышения должностных полномочий. За пределы своих обязанностей на тот момент начальник ИК-3 в Амурской области вышел, когда, заступив в должность в 2015 году, не пресёк работу пасеки, двух птичников, автосервиса, столярного и сувенирного цехов.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего начальника исправительной колонии № 3 в Амурской области Александра Радькова. По версии следствия, под его крылом процветал бизнес, а приговорённые к строгому режиму получали вольности.

Их, как полагает следствие, организовали коммерческие фирмы ещё при его предшественниках. Сергей Картавцев и бывший его заместителем Владимир Васильев также попали под уголовное преследование.



Незаконная коммерческая деятельность на территории колонии маскировалась. Радьков якобы регистрировал объекты в общее имущество системы органов ФСИН и позволял привлекать к работе осуждённых. Трудотерапия там должна была пользоваться спросом: на пасеке и птичнике можно было заработать привилегии.



Осуждённым предоставляли свидания, меняли условия содержания со строгих на облегчённые. «Начальник исправительной колонии организовал доставку и передачу товароматериальных ценностей для улучшения бытовых условий проживания отдельных осужденных с нарушением правил принятия, учета и распределения благотворительной помощи», — говорится в сообщении прокуратуры.

