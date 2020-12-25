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Экс-глава амурской колонии ответит за привилегии для осуждённых. Под суд его подвёл пирующий Цеповяз

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего начальника исправительной колонии № 3 в Амурской области Александра Радькова. По версии следствия, под его крылом процветал бизнес, а приговорённые к строгому режиму получали вольности.

Как сообщает ведомство 25 декабря, в окончательной редакции Радькову вменяют два эпизода превышения должностных полномочий. За пределы своих обязанностей на тот момент начальник ИК-3 в Амурской области вышел, когда, заступив в должность в 2015 году, не пресёк работу пасеки, двух птичников, автосервиса, столярного и сувенирного цехов.

Их, как полагает следствие, организовали коммерческие фирмы ещё при его предшественниках. Сергей Картавцев и бывший его заместителем Владимир Васильев также попали под уголовное преследование.

Незаконная коммерческая деятельность на территории колонии маскировалась. Радьков якобы регистрировал объекты в общее имущество системы органов ФСИН и позволял привлекать к работе осуждённых. Трудотерапия там должна была пользоваться спросом: на пасеке и птичнике можно было заработать привилегии.

Осуждённым предоставляли свидания, меняли условия содержания со строгих на облегчённые. «Начальник исправительной колонии организовал доставку и передачу товароматериальных ценностей для улучшения бытовых условий проживания отдельных осужденных с нарушением правил принятия, учета и распределения благотворительной помощи», — говорится в сообщении прокуратуры.

Одним из привилегированных оказался член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз. В 2018 году шумиху в СМИ наделали фотографии трехлетней давности, на которых гангстер № 1 Кубани лакомится крабами, шашлыками и икрой. Цеповяза перевели из колонии, начальника пенитенциарного учреждения отстранили от должности. Дело Радькова направят в Ивановский районный суд Амурской области.

Расследование дела банды Сергея Цапка началось, после того как 4 ноября 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края были убиты 12 человек — семья фермера Сервера Аметова и его гости. По версии следствия, Цеповяз был приближенным Цапка, но по эпизоду о массовом убийстве в Кущевке обвинения ему не предъявлялись. Цеповяз был приговорен к 19 годам и 10 месяцам колонии и штрафу в размере 250 тысяч рублей В марте 2016 года он пожаловался в Европейский суд по правам человека на нарушения, допущенные в ходе процесса по «делу Цапков».

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Комментарии (8)

Жора  
Отделается лёгким испугом!
SU LUX INN
зря они так! хороший был Кум, на Хозяйских дачках половина Контингента грелась, и им не каплет!
Modest_5e4ce41f7533b
Сейчас не мудрено начальство с бандитами попутать.
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