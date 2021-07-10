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В России установлен новый рекорд по числу погибших от коронавируса. За сутки скончались 752 человека

За последние сутки в России скончались 752 человека, зараженных COVID-19. Об этом сообщил 10 июля оперштаб. Показатель стал рекордным за всю пандемию. Для сравнения: днем ранее умерли 726 человек.

В Петербурге за сутки от коронавируса скончались 102 человека, ранее — 107 человек. Всего с начала пандемии в Северной столице умерли 17 392 человека c COVID-19. По России в целом — 142 253.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в июне 2021 года в России скончалось на 13,9% больше людей, чем в июне 2020-го.

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Комментарии (33)

domepic
Лето сейчас жаркое, не сезон ОРВИ, а такая смертность уже. Что будет осенью тогда?
мираж
Вранье, вранье, снова вранье. Никто уже давно не верит. Вместо того, чтобы просто скомандовать: "Вакцинироваться всем!", президентик делает хорошу мину при плохой игре и продолжает запугивать население. Вот испугаются как следует, и сами побегут вакцинироваться.
spb7771250
По моим оценкам получается, что в результате этой эпидемии этого вируса великая держава РФ потеряет не менее 500 тысяч, а скорее 1 млн. человек... Это - огромная цифра. Не понимаю почему никто в мире не предъявляет китайцам...
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