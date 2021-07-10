В России установлен новый рекорд по числу погибших от коронавируса. За сутки скончались 752 человека

В Петербурге за сутки от коронавируса скончались 102 человека, ранее — 107 человек. Всего с начала пандемии в Северной столице умерли 17 392 человека c COVID-19. По России в целом — 142 253.



Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в июне 2021 года в России скончалось на 13,9% больше людей, чем в июне 2020-го.