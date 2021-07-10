О «Талибане»* в Москве и выстрелах в спину

Англичане поступали так же. В войне с Ирландской республиканской армией они не считали ирландцев за людей и проводили политику геноцида. Но пришла пора, и англичане сели за стол переговоров с политическим крылом ИРА. А что, удобно. Вот и эти ребята, которые приехали к нам, - это политическое крыло запрещенного в России экстремистского движения «Талибан»*. Еще Чемберлен говорил: если понадобится, мы с каннибалами в Африке будем иметь дело. Это не первый наш контакт с уважаемыми товарищами талибами. Мы вообще им деньги платили, чтобы убивали американцев, если верить заокеанской прессе.



Откуда взялся «Талибан»? «Талиб» дословно - студент медресе. У нас бы назвали семинаристом. Тридцать лет назад, когда мы предали и продали Афганистан, был расцвет «Талибана» - радикальной молодежи. Она ворвалась в Кабул, повесила Наджибуллу и перерезала горло его брату. Воевала с американцами двадцать лет.

С тех пор штаты вваливали деньги в афганскую армию, службу безопасности, полицию. А между тем там в десятки раз увеличивались поля наркотиков. Мой друг генерал-полковник Коля Аулов, бывший зам. главы Наркоконтроля, предлагал эти поля сжигать. Американцы говорили: сейчас. Ну, не сейчас, а скоро. Наркота - страшные деньги, и они не бабаям в папахах доставались. Талибы пообещали ограничить наркотрафик из Афганистана. Американцы тоже обещали. Талибы сколько угодно могут говорить, что Коран в их сердце. Все люди, которые имели отношение к черной опиумной дыре, так говорили.

Наркотики - не только деньги, но и универсальное оружие, страшнее пули. Ее вред прямой и понятный. Наркотик же убивает медленно, и элиту в том числе. Шмыгающие детки элиты приходят в госуправление. Их и родственников можно держать на крючке. Резиновая бомба продолжает прыгать.



Для нас важен не столько Афганистан. У нас есть вопросы по тем же Таджикистану и Узбекистану. Таджикская армия слабенькая. И не только из Афганистана на эту страну через прицел смотрят. Почему в Питере узбеки крайне немирно сосуществуют с таджиками? Не может произойти что-то наподобие Нагорного Карабаха? У них прямых территориальных конфликтов нет, но исконно тюркские земли могут возникнуть где угодно. В самом Афганистане есть проблемы национальные. Пуштунские племена на востоке и северо-востоке, а есть таджики, узбеки, хазарийцы. Пуштун с таджиком за один стол могут сесть, конечно, но пуштун считает себя благороднее. А еще таджиков-индоевропейцев не любят узбеки-тюрки. И все это может взорваться на наших южных границах.

Талибы приехали: мы не собираемся начинать первыми и очень просим посмотреть, что за сволочи сосредоточились на севере Афганистана. Скажем по секрету, там не только талибы, но и сбежавшие из Идлиба представители другой запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». С одной стороны, они друг другу являются братскими организациями, а с другой - никакие они не братья. За вот этими «игишами», прямыми конкурентами талибов, стоит Турция. Американцы уходят, а турки заходят.



Россия в военном отношении очень сильна. Все посмотрели в Сирии, чем заканчивается в Идлибе. Но в Таджикистане наша база не очень многочисленна, немногим больше дивизии. Понятно, «игиши» - не современная армия, но хорошо управляются со стрелковым оружием, плюс американцы уходя побросали много чего нестаренького. Любая армия будет проводить забазирование, делать схроны, в тайных местах прятать припасы и оружие в надежде вернуться и знать наперед, чем подкормиться и поторговаться с местным населением. Когда мы уходили, это тоже делалось. Американцы в этом смысле не дурнее нас. Для кого они все оставили?

У нас хорошие позиции в Афганистане. Получше американцев. Они отгораживались от всего. Им воду привозили на самолетах, они не строили дороги, предприятия, школы. А мы людей учили и лечили. Афганцы вспоминают нас на контрасте с американцами с теплотой.

Можно ли говорить с талибами? Можно и нужно говорить. На Востоке принято - надо посидеть, чай попить, абрикосы поесть. Когда ты вышел - не гость, можно в спину стрелять. Пока сидишь - время идет. Пока оно тянется, можно много чего сделать. Свои силы подтянуть. Всем нужно время.



Справка:

*Исламское движение «Талибан» (деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) находилось у власти в Афганистане с 1996 по 2001 год. Соединенные Штаты вторглись в республику в 2001 году, чтобы добиться свержения «Талибана», так как те отказались передать им членов «Аль-Каиды» (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ с 2003 года) после нападения на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября 2001 года. После свержения талибы начали партизанскую войну против нового правительства и сил НАТО.

