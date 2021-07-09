СМИ назвали имя предполагаемого организатора убийства президента Гаити

Двое американцев гаитянского происхождения, задержанные в связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза, заявили, что главным организатором нападения является иностранец по прозвищу «Майк», который говорит по-испански и по-английски. Об этом со ссылкой на гаитянского судью, допросившего подозреваемых, 9 июля сообщает New York Times.
Ранее местная газета Nouvelliste, цитируя задержанных граждан США Джеймса Солажа и Жозефа Венсана, утверждала, что целью наемников якобы было арестовать президента по ордеру следственного судьи, а отнюдь не убивать его.
Накануне правоохранители Гаити сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в причастности к убийству президента страны Жовенеля Моиза, 26 из которых — граждане Колумбии. Всего же, согласно данным шефа полиции, задержаны 17 участников преступной группы.
«Фонтанка» писала, что президент Гаити Жовенель Моиз был убит 7 июля в результате нападения на его резиденцию. Этот момент попал на видео. Позднее стало известно, что двое нападавших задержаны и четверо ликвидированы. Начальник полиции назвал их наемниками.