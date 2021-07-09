СМИ назвали имя предполагаемого организатора убийства президента Гаити

Двое американцев гаитянского происхождения, задержанные в связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза, заявили, что главным организатором нападения является иностранец по прозвищу «Майк», который говорит по-испански и по-английски. Об этом со ссылкой на гаитянского судью, допросившего подозреваемых, 9 июля сообщает New York Times.



Ранее местная газета Nouvelliste, цитируя задержанных граждан США Джеймса Солажа и Жозефа Венсана, утверждала, что целью наемников якобы было арестовать президента по ордеру следственного судьи, а отнюдь не убивать его.

