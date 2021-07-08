Четверо из убийц президента Гаити ликвидированы

Два человека задержаны и четверо ликвидированы после убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Начальник полиции назвал их наемниками.

Четверо человек, стало известно 8 июля, были убиты во время перестрелки в столице страны Порт-о-Пренсе. Двоих удалось задержать, также были освобождены трое взятых в заложники полицейских. Сейчас идет допрос, подробности о личностях подозреваемых не приводятся. Начальник полиции сказал лишь, что они наемники.

На резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза напали 7 июля. Его убили, супруга погибшего в тяжелом состоянии. В стране ввели военное положение. Выдвигалась версия, что наемники действовали по заказу «очень могущественных людей в Гаити, которые занимаются наркоторговлей и похищениями людей».