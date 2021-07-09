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Минюст включил в список нежелательных организаций фонд Ходорковского и еще четыре структуры

Министерство юстиции РФ включило в перечень нежелательных пять организаций. В том числе зарегистрированный в Великобритании «Фонд Ходорковского». Информация об этом 9 июля появилась на сайте ведомства.

В список также попали чешская «Компания свободы информации, з.с.» («Общество свободы информации, з.с.», Spolecnost Svobody Informace, Z.S.), французская организация «Европейский выбор» (European Choice), и две британских — «Оксфордский российский фонд» (Oxford Russia Fund) и «Фонд будущее России» (Future of Russia Foundation).

Как уточнили в Минюсте, решение было принято в соответствии с федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» и на основании решений замгенпрокурора РФ от 29 и 30 июня.

Ранее Генпрокуратура увидела в деятельности этих организаций «угрозу основам конституционного строя и безопасности». В настоящее время «нежелательными» в России признаны 40 международных и иностранных неправительственных структур.

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Комментарии (3)

Жора__
теперь заживем!))) Ждем доллар по 30!)))
Капитан Очевидность2
"Ранее Генпрокуратура увидела в деятельности этих организаций «угрозу основам конституционного строя и безопасности»"

Ну теперь-то понятно из-за кого у нас оказывается морковка подорожала.
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