Минюст включил в список нежелательных организаций фонд Ходорковского и еще четыре структуры

Министерство юстиции РФ включило в перечень нежелательных пять организаций. В том числе зарегистрированный в Великобритании «Фонд Ходорковского». Информация об этом 9 июля появилась на сайте ведомства.



В список также попали чешская «Компания свободы информации, з.с.» («Общество свободы информации, з.с.», Spolecnost Svobody Informace, Z.S.), французская организация «Европейский выбор» (European Choice), и две британских — «Оксфордский российский фонд» (Oxford Russia Fund) и «Фонд будущее России» (Future of Russia Foundation).

