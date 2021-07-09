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Власти предупредили о появлении пьяных пчёл на лугах Подмосковья. Во всём виновата жара

В Подмосковье из-за жары могут быть замечены пьяные пчёлы

Власти Подмосковья предупредили жителей региона о появлении на лугах пьяных пчёл. С насекомыми действительно такое может случиться из-за того, что в жару нектар цветов начинает бродить. Об этом 9 июля сообщает официальный Telegram—канал «Мособл Комлес» комитета лесного хозяйства Подмосковья.

В комитете рассказали, что поведение пчелы, напитавшейся подкисшим нектаром, почти не отличается от поведения пьяного человека — во время полёта её болтает из стороны в сторону. При этом о какой-то возможной агрессии со стороны насекомого «подшофе» в сообщении не уточняется.

Отметим, что в пятницу, 9 июля, синоптики пообещали Москве максимальную температуру до плюс 33 градусов, а Подмосковью — до плюс 34.

Ранее «Фонтанка» писала, что отдыхающих на курортах Краснодарского края начали терроризировать полчища «бандитских» божьих коровок. А в Крыму тем временем началось глобальное нашествие комаров.

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Комментарии (9)

Айлбибэк Асталавистович
Следующая новость из серии "В мире животных" будет про пьяных ёжиков, которые гопнули лесника в одном из районов Ленобласти.)))
hal9000
ФиХня..пчела когда с нектаром летит не кусает..ей жало невыпустить..если нервировать их то чуть чуть может и жало и выпустит...но несильно...ненадо к ним приставать..
RemyMartin
Пасечнику морду уже набили?
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