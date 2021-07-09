Власти предупредили о появлении пьяных пчёл на лугах Подмосковья. Во всём виновата жара

Власти Подмосковья предупредили жителей региона о появлении на лугах пьяных пчёл. С насекомыми действительно такое может случиться из-за того, что в жару нектар цветов начинает бродить. Об этом 9 июля сообщает официальный Telegram—канал «Мособл Комлес» комитета лесного хозяйства Подмосковья.



В комитете рассказали, что поведение пчелы, напитавшейся подкисшим нектаром, почти не отличается от поведения пьяного человека — во время полёта её болтает из стороны в сторону. При этом о какой-то возможной агрессии со стороны насекомого «подшофе» в сообщении не уточняется.

