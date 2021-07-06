В Крыму началась борьба с нашествием комаров, буквально оккупировавших полуостров. Для того чтобы справиться с этими назойливыми, а в некоторых случаях и достаточно опасными насекомыми, привлечены дезинфекторы.
Как сообщает 6 июля РИА Новости со ссылкой на вице-премьера крымского правительства — министра сельского хозяйства республики Андрея Рюмшина, ранее увеличение популяции комаров было зафиксировано в центральных и северных районах полуострова. Одна из причин их нашествия — дождливое лето.
«Точечно дана команда каждому главе администрации района и главе поселения, чтобы они как можно быстрее реагировали и привлекали дезинфекторов со специальными ранцевыми пушками. Возле водоёмов начат покос камышей. На будущее к этому надо быть готовыми. Это бывает раз в 20 лет и приносит неприятности жителям и гостям», — заявил Рюмшин.
По его словам, изначально стоял вопрос обработки территорий с помощью авиации, однако от этого варианта позже отказались, поскольку химические препараты могут нанести вред экологии и пчеловодам.
«Фонтанка» писала о том, что рассказывают петербуржцы, находящиеся сейчас на отдыхе в Крыму, а также на других российских и зарубежных курортах.