В Крыму началась борьба с нашествием комаров, буквально оккупировавших полуостров. Для того чтобы справиться с этими назойливыми, а в некоторых случаях и достаточно опасными насекомыми, привлечены дезинфекторы.



Как сообщает 6 июля РИА Новости со ссылкой на вице-премьера крымского правительства — министра сельского хозяйства республики Андрея Рюмшина, ранее увеличение популяции комаров было зафиксировано в центральных и северных районах полуострова. Одна из причин их нашествия — дождливое лето.