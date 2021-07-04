И в мир, и в Крым. Петербуржцы рассказали, как отдыхают от масок на популярных курортах

Особенности отпуска на популярных отечественных и заграничных курортах, где людей больше, ограничения соблюдают строже и слышна ли по ту сторону Черного моря русская речь. В общем, все то, что наши читатели боялись выложить в соцсети и навлечь гнев работающих друзей и коллег. Несмотря на коронавирус на крымских пляжах некуда яблоку упасть, а на турецких — в ресторанах не дают лично наполнять тарелки на шведском столе, утащить что-то в номер «на полдник» будет сложнее.

Крым

Читательница Ксения объездила практически весь полуостров. В его степной части в районе поселков Новофедоровка, Черноморское, Николаевка сейчас не так много народа, как могло было быть, хотя вода уже прогрелась до +24, а в тени около +30 градусов.



Фото: Читатель «Фонтанки» Ксения Поделиться Поделиться







«В Новофедоровке пляж широченный и благоустроенный, все размещаются на расстоянии, впритык не лежали ни разу. Столовые работают все, поэтому толпы за столиками опять же нет, персонал весь в масках. В крупных поселках городского типа и городах — Евпатории, Коктебеле, Судаке — в магазины без масок не пускают. Мы стараемся выбирать открытые террасы и уличные ресторанчики», — рассказала Ксения.

Заметно, что везде ведется благоустройство: строятся набережные, укладывают грунтовки, появляются новые отели и гостевые дома. Петербурженка с семьей попробовала на себе три варианта размещения: на базе отдыха, у частника и в отеле в городской застройке.

«Отель оставил наихудшее впечатление. Надо понимать, что мы выбирали эконом-вариант четырехместного номера, но даже для нашего непритязательного вкуса как минимум банальной чистоты и косметики можно было бы добавить, — рассказывает девушка. — Очень понравилось на базе отдыха в Коктебеле с закрытой большой территорией. Дети свободно гуляли и играли. Хозяева дружелюбные и идут навстречу во многих моментах». Но и здесь не обошлось без минусов — старинные улочки Коктебеля вместо асфальта уложены бетонными блоками, а узкие переулки внутри поселков и городов совсем не имеют пешеходных зон. «Машины летят, а люди с детьми и надувными кругами идут по краю, каким-то чудом не попадая под колеса», — ужасается девушка.



При этом она отмечает, что в Крыму много развлечений для детей на любой вкус, а в столовой семья из пятерых человек может пообедать в среднем за 1300–1500 рублей. В ресторанах ценник поднимается до 2300–3500 рублей, но в них не всего вкусно кормят.

Читательница Алина показывает, как сейчас выглядит другой пляж, в Николаевке. Все же на нем очень много людей. «Как можно так отдыхать?» — удивилась другая читательница. «Мы уходили подальше, такой отдых не назовешь отдыхом, это точно. Но пляжи в Крыму сейчас везде такие», — ответила Алина.



Фото: Читатель «Фонтанки» Алина Фото: Читатель «Фонтанки» Алина Поделиться Поделиться







«Крым, Ялта и Коктебель. Маски носит только персонал. В отелях, ресторанах, музеях, СПА и уж тем более на пляжах туристы маски не носят. В самолёте тоже у всех на подбородках. Туристов много! О ковиде напоминает только громкоговоритель в аэропорту», — делится читательница Анастасия.



Фото: Читатель «Фонтанки» Анастасия Фото: Читатель «Фонтанки» Анастасия Поделиться Поделиться







Краснодарский край

Петербуржец Владислав решил провести полторы недели в сочинском Адлере. Он отмечает, что антикоронавирусные меры в виде масок, социальной дистанции в городе соблюдает только персонал отелей и ресторанов. Туристов и местных жителей это как будто и не касается. Разница с Петербургом огромная. По его словам, в большинстве общественных мест, включая транспорт, ограничения практически не соблюдаются. Исключением он может назвать лишь океанариум, где следили за рассадкой и масками.



«Дочка с бабушкой только вернулись из Анапы, маски не спрашивают нигде», — подтверждает южное ковид-диссидентство читательница Наталья Ковальчук.

«Масок ни в транспорте, ни в магазинах толком народ не носит. И рост заболеваемости на этот процесс никак не повлиял. На пляжах и в курортных зонах толпы, — рассказывает о гостях и жителях Адлера другая петербурженка тоже по имени Наталья. — Возникает ощущение, что тут ковид не пробегал. Только в [одной из сетей магазинов с низкими ценами] требуются маски. В остальных магазинах, в том числе федеральных сетей я с таким не сталкивалась. В [крупной сети ресторанов быстрого питания] маски требуют при получении заказа. Сотрудники ресторанов и магазинов в масках, иногда под носом, но хоть пытаются».



Фото: Читатель «Фонтанки» Алина Фото: Читатель «Фонтанки» Алина Поделиться Поделиться







При этом на курорте очень много людей, а в июле, с точки зрения Владислава, может стать еще больше, несмотря на новые ограничения, которые ввели власти Краснодарского края. Сначала они объявили, что будут пускать на территорию региона только вакцинированных граждан. После отмены 30% июльских и 70% августовских бронирований, меры решили смягчить. Теперь курорты доступны также переболевшим и людям с отрицательными ПЦР-тестами.



Хоть часть россиян и отказалась от туров на отечественные курорты после открытия Турции, петербуржец о выборе не жалеет. «Море — уж какое есть, все мы понимаем, какое оно, Черное море, погода — это тоже история непредсказуемая. Но с точки зрения сервиса, здесь есть хорошие отели и плохие, как и в Турции, как и на Кипре, — говорит Владислав. — Да, наш юг существенно дороже, чем Турция и Кипр. Это правда. Но в условиях, когда нет возможности поехать куда-то за границу по ограничениям или кто-то невыездной — мы к таким людям не относимся, но их у нас в стране много — естественно, едешь к нам на юг».

«Скажу так — море относительно чистое и приятное, горы и все, что связано с природой, потрясающее, ради Красной поляны и всяких водопадов и заповедников с дендрариями стоит посетить Сочи. Сервис ужасный, кафе и рестораны не всегда вкусные, но всегда дорогие. Терминалы отсутствуют как класс, в основном правит у торговцев «Сбербанк онлайн» — все по переводу, и как будто так и надо», — делится впечатлениями от Адлера Наталья. Она отмечает, что в «новом» Сочи с Имеретинской низменностью и олимпийскими объектами построена современная инфраструктура, сервис и цены там соответствующие. «Старый» Сочи с частным сектором — «попроще и подешевле».



Турция

Читательница Ирина отправилась в турецкий курортный город Сиде. Перед этим она сдала ПЦР-тест, результат которого можно распечатать на английском языке. Ей посоветовали взять с собой загранпаспорт, чтобы данные в справке совпали с документом. В аэропорту и самолете туристы сидели в масках, анкету, которую по распоряжению местных властей каждый должен заполнить, чтобы получить индивидуальный QR-код, по прилету не проверяли. В отеле измерили температуру. Внутри него и на пляже разрешают ходить без масок.

При этом турки все требования соблюдают строго: персонал отеля ходит в масках, еду в ресторане и напитки в баре выдают официанты, из-за этого на трапезу уходит больше времени, чем обычно. «Столы протирают постоянно после каждого клиента. Ещё выдают персонально приборы в бумажном пакете: нож, вилка, салфетки бумажные и влажные, соль, перец, так как на столах это все отсутствует», — рассказывает Ирина.



Фото: Читатель «Фонтанки» Ирина Фото: Читатель «Фонтанки» Ирина Фото: Читатель «Фонтанки» Ирина Фото: Читатель «Фонтанки» Ирина Поделиться Поделиться







За пределами отеля туристам приходится жить по местным правилам. В магазины и общественный транспорт, как и в России, разрешено входить только в масках. Но есть одно существенное исключение: после 22 часов для местных наступает комендантский час, а туристам можно гулять круглосуточно. Только перед этим рекомендуют сохранить в телефоне фото паспорта, ваучеров отеля и QR-коды.



Отель, в котором отдыхает Ирина, заселен не полностью. «Пока туристов из России не очень много, но треть, наверное, наберется. Есть поляки, немцы. Английской речи почти нет или это мы не слышали. Гид говорила, что сейчас русские туристы сдают Сочи и меняют на Турцию», — говорит она.

Кипр

Читательница Александра перед поездкой на Кипр особо не раздумывала. Быстро подготовила все документы и вылетела на остров. Она привита «Спутником V», поэтому ее в стране приняли без ПЦР-теста.

Весь персонал отеля носит маски. Туристам можно находиться без них на террасах, у бассейнов и моря. СИЗ придется надеть в транспорте, магазинах и ресторанах. Также в магазинах контролируют, чтобы одновременно внутри не находилось слишком много посетителей, но толп людей особо нигде нет.



Фото: Читатель «Фонтанки» Александра Фото: Читатель «Фонтанки» Александра Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







«На Кипре уже достаточно россиян. Много из СНГ, часто слышна украинская речь.

В отелях есть свободные номера, на выходные приезжают киприоты с семьями», — рассказывает Александра. У нее сформировались только положительные впечатление и чувство, что выбравшиеся на остров туристы счастливее и больше ценят возможность отдыха, чем в «доковидное время».

Египет

«В Египте отлично! Маски носят только работники отеля! А отдыхающие только маски для подводного плавания, очень уж рыбки красивые!» — написала «Фонтанке» читательница Ирина из Хургады и отправила вечернее фото у бассейна.

Фото: Читатель «Фонтанки» Ирина Поделиться Поделиться







Пока попасть в страну фараонов и пирамид можно лишь огородами, прямых рейсов из России нет. Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

