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«Нападают группой, кусают сильно, улетают борзо». Полчища «бандитских» божьих коровок терроризируют отдыхающих на Кубани

На Кубани проходит нашествие божьих коровок

Пользователи социальных сетей выкладывают снимки огромного количества божьих коровок в Анапе и соседних регионах. В администрации города 9 июля подтвердили, что насекомые добрались даже до пляжей, однако никакой экстремальной ситуации в этом не увидели.

«Никакой чрезвычайной ситуации нет, обычная летняя история», — пояснили власти Анапы в комментарии «Коммерсанту».

Однако для приезжих россиян увиденное оказалось в новинку. Более того, встречей с «божественными созданиями» не все остались довольны.

Некоторые сравнивают насекомых с необычным окрасом с «назойливыми мухами».

Еще одна очевидица предположила, что «эти твари» имеют «бандитское происхождение»: «Нападают группой, кусают сильно, улетают борзо».

Божьи коровки выползают и на пляжи к отдыхающим россиянам.

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Комментарии (2)

Kot Piter
То, что людей туда припёрлось в том же количестве, никого не удивляет? =)
266081655
М-да-а... Божьи коровки под стать государству....
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