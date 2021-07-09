Пользователи социальных сетей выкладывают снимки огромного количества божьих коровок в Анапе и соседних регионах. В администрации города 9 июля подтвердили, что насекомые добрались даже до пляжей, однако никакой экстремальной ситуации в этом не увидели.



«Никакой чрезвычайной ситуации нет, обычная летняя история», — пояснили власти Анапы в комментарии «Коммерсанту».



Однако для приезжих россиян увиденное оказалось в новинку. Более того, встречей с «божественными созданиями» не все остались довольны.