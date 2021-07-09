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Море продолжает отдавать тела утопленников в Гагре. Территорию поисков петербурженки, пропавшей три дня назад, расширили

В Гагре расширили территорию поисков петербурженки, которую унесло в Черное море три дня назад

Об очередном утопленнике, тело которого обнаружили в акватории Гагрского района Абхазии, сообщает республиканское управление МЧС. Информация об этом опубликована на его официальном сайте 9 июля.

Спасатели нашли жителя Ставропольского края, утонувшего четыре дня назад. Его тело извлекли из воды и доставили в морг. «Фонтанка» писала, что информация о трагических случаях обновляется на сайте МЧС Абхазии ежедневно. Несмотря на непогоду, гости республики продолжают пренебрегать предупреждениями и отправляются купаться в море, волны которого не дают им выбраться на берег.

«Фонтанка» также связалась с МЧС по городу Гагре, чтобы узнать последнюю информацию о 36-летней петербурженке, пропавшей 6 июля. Сотрудники ведомства расшили территорию её поисков: помимо акватории Гагрского района также просматриваются набережные. Периодически море и прибрежную зону осматривают с вертолёта. Помощь в поисках также оказывают сотрудники правоохранительных органов.

Жительница Петербурга по имени Тамара приехала на курорт в начале недели и заселилась в местный пансионат. Несмотря на предупреждения его сотрудников о неблагоприятной погоде, она отправилась купаться на реку Бзыбь, взяв с собой троих детей. Течением их унесло в море. Малышей вытащили из воды очевидцы и спасатели, но один из них — самый маленький — скончался. Мать ищут уже три дня. Подробнее об этой трагедии читайте на «Фонтанке».

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