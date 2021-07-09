Море продолжает отдавать тела утопленников в Гагре. Территорию поисков петербурженки, пропавшей три дня назад, расширили

Об очередном утопленнике, тело которого обнаружили в акватории Гагрского района Абхазии, сообщает республиканское управление МЧС. Информация об этом опубликована на его официальном сайте 9 июля.



Спасатели нашли жителя Ставропольского края, утонувшего четыре дня назад. Его тело извлекли из воды и доставили в морг. «Фонтанка» писала, что информация о трагических случаях обновляется на сайте МЧС Абхазии ежедневно. Несмотря на непогоду, гости республики продолжают пренебрегать предупреждениями и отправляются купаться в море, волны которого не дают им выбраться на берег.

