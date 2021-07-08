Пока в Гагре искали утонувшую петербурженку, море отдало тело пропавшего за два дня до нее жителя Саратова

МЧС Абхазии на своей странице в Facebook 8 июля сообщает, что накануне спасатели нашли тело 42-летнего жителя Саратова, который утонул в Черном море 4 июля.



Ведомство сообщало, что мужчина около 22:00 пошел купаться в море при 3-метровых волнах и его унесло.



Тело доставлено в морг Гагрской районной больницы.



Тем временем в Гагре продолжаются поиски тела 36-летней Тамары Молчановой, которую вместе с детьми снесло в море во время купания в реке Бзыбь. Спасатели вытащили из воды всех детей, но довезти младшего мальчика, 3-х лет, до больницы не успели — он скончался. 8-летнюю девочку с переохлаждением госпитализировали сначала в больницу Гагры, а потом перевезли в Сочи. 5-летний мальчик, который пострадал меньше остальных, дождался отца, вылетевшего в Абхазию первым рейсом.

