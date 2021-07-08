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Пока в Гагре искали утонувшую петербурженку, море отдало тело пропавшего за два дня до нее жителя Саратова

В Гагре нашли утонувшего 4 июля жителя Саратова, тело петербурженки ищут

МЧС Абхазии на своей странице в Facebook 8 июля сообщает, что накануне спасатели нашли тело 42-летнего жителя Саратова, который утонул в Черном море 4 июля.

Ведомство сообщало, что мужчина около 22:00 пошел купаться в море при 3-метровых волнах и его унесло.

Тело доставлено в морг Гагрской районной больницы.

Тем временем в Гагре продолжаются поиски тела 36-летней Тамары Молчановой, которую вместе с детьми снесло в море во время купания в реке Бзыбь. Спасатели вытащили из воды всех детей, но довезти младшего мальчика, 3-х лет, до больницы не успели — он скончался. 8-летнюю девочку с переохлаждением госпитализировали сначала в больницу Гагры, а потом перевезли в Сочи. 5-летний мальчик, который пострадал меньше остальных, дождался отца, вылетевшего в Абхазию первым рейсом.

Подробнее об обстоятельствах трагедии читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (3)

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.... не море отдало, а тело вспухло ..... была бы глубина большая, там бы и остался.
Alexander_5e4cfced16b74
меньше пить надо....
Rovesnik_Kommunizma
И никого ведь из Тагила.
Тагил рулит в Турции!
"А, впрочем, наплевать - все там будем"
(с) Д.Мережковский, Царство Зверя.
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