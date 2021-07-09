Перерыв между двумя дозами «Спутника» могут увеличить до полугода

Интервал между сделанными прививками первой и второй дозами российской вакцины «Спутник V» в некоторых странах, где она применяется, может быть увеличен с трёх недель до полугода. Об этом со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций 9 июля сообщает Reuters.



Как отметили в РФПИ, увеличение интервала между двумя прививками обеспечивает лучший иммунный ответ и не связано с продажами препарата за рубежом.



Ранее на этой неделе медицинский регулятор Филиппин сообщил, что Центр имени Гамалеи, разработавший «Спутник V», предложил увеличить интервал между компонентами вакцины с 21 до 90 дней.

