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Перерыв между двумя дозами «Спутника» могут увеличить до полугода

Увеличение интервала между двумя прививками обеспечивает лучший иммунный ответ, заявили в РФПИ

Интервал между сделанными прививками первой и второй дозами российской вакцины «Спутник V» в некоторых странах, где она применяется, может быть увеличен с трёх недель до полугода. Об этом со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций 9 июля сообщает Reuters.

Как отметили в РФПИ, увеличение интервала между двумя прививками обеспечивает лучший иммунный ответ и не связано с продажами препарата за рубежом.

Ранее на этой неделе медицинский регулятор Филиппин сообщил, что Центр имени Гамалеи, разработавший «Спутник V», предложил увеличить интервал между компонентами вакцины с 21 до 90 дней.

«Фонтанка» писала о заявлении главы Центра им. Гамалеи, что эффективность «Спутника V» в отношении индийского штамма «дельта» снижается в 2,6 раза, однако снижение активности сывороток можно считать незначительным. В свою очередь, в Центре Чумакова заявили, что их вакцина — «КовиВак», наоборот, показала эффективность против так называемого «дельта-штамма» COVID-19.

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Комментарии (8)

Skazochny
в этой новости прекрасно всё.
***_555
Можно сразу до 5 лет. Или 50-ти.
Obseerv
Тяжела ты, корона... Что в организме, что на голове!
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