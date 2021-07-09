Под Выборгом на военном полигоне тушат больше 10 тысяч «квадратов» травы, горящей «как порох»

На подступах к Выборгу загорелись торфяники. Об этом очевидцы сообщили 47news 9 июля.
Они уточнили, что «зеленая трава горит как порох», а прямо под ней на глубине метра лежит торф. В пресс-службе Западного военного округа изданию сообщили, что горит на территории военного полигона в Кирилловском. По данным на три часа дня, возгорание удалось локализовать на 10 тысячах квадратных метров. Пожар тушат восемь военнослужащих и две автоцистерны, а также пять человек и одна единица техники от ФГАУ «Оборонлес» (подведомственная организация Минобороны). Причины и обстоятельства происшествия уточняются.
Напомним, накануне и петербуржцы жаловались на дым от горящих полей, который затянул Купчино. Также ранее сообщалось о крупном лесном пожаре в Ломоносовском районе Ленобласти, где горели около четырех гектаров леса. Синоптики предупреждали, что аномальная жара может привести к пожарам.