На «Газпром Арене» в Петербурге меняют газон. Старый продадут болельщикам

Футбольный клуб «Зенит» 9 июля объявил о начале масштабных работ по замене газона на «Газпром Арене». Работы включают в себя демонтаж существующего покрытия, выравнивание основания поля, а также укладку, выравнивание, подготовку и тестирование нового поля. Ожидается, что все работы будут завершены к 17 июля.



«Предыдущий газон «Газпром Арены» прослужил четыре года: на нем триумфально прошли матчи Кубка конфедераций, чемпионата мира и чемпионата Европы по футболу. Сине-бело-голубые на этом поле отыграли три чемпионских сезона подряд. Сохраненный газон во вратарской зоне, центральном круге, у зон углового удара и вдоль всей полевой разметки планируется использовать для создания лимитированной коллекции, состоящей из уникальных боксов со стабилизированным газоном разной формы в комплекте с футбольным мячом. Болельщики смогут приобрести эксклюзивные элементы поля «Газпром Арены» в официальных магазинах «Зенита» или выиграть в конкурсах на клубных страницах сине-бело-голубых», — заявили в клубе.

