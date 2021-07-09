«Зенит» о запрете зрителей на матчах: Клуб готов принять все необходимые меры для организации чистых зон на трибунах

Футбольный клуб «Зенит» прокомментировал 9 июля «Фонтанке» решение губернатора Петербурга запретить зрителям доступ на спортивные мероприятия.
«Мы подробно ознакомились с постановлением властей, готовы выполнить все меры, поскольку разделяем общую обеспокоенность. При этом находимся в тесном контакте с городом, и как заявляли ранее, клуб готов принять все необходимые меры для организации чистых зон на трибунах, чтобы зрителям ничего не угрожало», — заявили в пресс-службе «Зенита».
Напомним, 8 июля губернатор Петербурга Александр Беглов подписал новую версию 121-го коронавирусного постановления. В соответствии с документом, большинство действующих ограничений продлевается до 16 августа.
С 13 июля максимальная заполняемость театров и концертных залов может составлять
В городе запрещено проведение мероприятий с численностью более 75 человек за исключением тех, которые согласованы со Смольным.