«Зенит» о запрете зрителей на матчах: Клуб готов принять все необходимые меры для организации чистых зон на трибунах

Футбольный клуб «Зенит» прокомментировал 9 июля «Фонтанке» решение губернатора Петербурга запретить зрителям доступ на спортивные мероприятия.



«Мы подробно ознакомились с постановлением властей, готовы выполнить все меры, поскольку разделяем общую обеспокоенность. При этом находимся в тесном контакте с городом, и как заявляли ранее, клуб готов принять все необходимые меры для организации чистых зон на трибунах, чтобы зрителям ничего не угрожало», — заявили в пресс-службе «Зенита».



Напомним, 8 июля губернатор Петербурга Александр Беглов подписал новую версию 121-го коронавирусного постановления. В соответствии с документом, большинство действующих ограничений продлевается до 16 августа.

