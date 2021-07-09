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«Зенит» о запрете зрителей на матчах: Клуб готов принять все необходимые меры для организации чистых зон на трибунах

Футбольный клуб «Зенит» прокомментировал 9 июля «Фонтанке» решение губернатора Петербурга запретить зрителям доступ на спортивные мероприятия.

«Мы подробно ознакомились с постановлением властей, готовы выполнить все меры, поскольку разделяем общую обеспокоенность. При этом находимся в тесном контакте с городом, и как заявляли ранее, клуб готов принять все необходимые меры для организации чистых зон на трибунах, чтобы зрителям ничего не угрожало», — заявили в пресс-службе «Зенита».

Напомним, 8 июля губернатор Петербурга Александр Беглов подписал новую версию 121-го коронавирусного постановления. В соответствии с документом, большинство действующих ограничений продлевается до 16 августа.

С 13 июля максимальная заполняемость театров и концертных залов может составлять 75 %, в цирках и кинозалах — 50 %. Также запрещается доступ зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия.

В городе запрещено проведение мероприятий с численностью более 75 человек за исключением тех, которые согласованы со Смольным.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

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Чтобы зрителям ничего не угрожало, нужно избавиться от зрителей. Единственный, действующий на 100% метод
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