Роскомнадзор заблокировал почти 400 сайтов о продаже поддельных коронавирусных справок. Назван лидер по распространению фейков

С начала 2021 года Роскомнадзор заблокировал или удалил 399 страниц в Интернете, связанных с продажей поддельных сертификатов о вакцинации или QR-кодов. Об этом 9 июля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.



В комментарии изданию директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина сообщила, что волонтеры организации регулярно передают в правоохранительные органы и РКН информацию как о подобных сайтах, так и о фейках о COVID-19, которые распространяются в Сети. С 1 июня удалось обнаружить 4 тысячи 706 фейков о коронавирусе, вакцине, ходе вакцинации, ограничительных мерах, якобы введенных или планируемых в отдельных регионах.

