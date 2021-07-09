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Роскомнадзор заблокировал почти 400 сайтов о продаже поддельных коронавирусных справок. Назван лидер по распространению фейков

Лидером по распространению фейков о коронавирусе оказался WhatsApp

С начала 2021 года Роскомнадзор заблокировал или удалил 399 страниц в Интернете, связанных с продажей поддельных сертификатов о вакцинации или QR-кодов. Об этом 9 июля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В комментарии изданию директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина сообщила, что волонтеры организации регулярно передают в правоохранительные органы и РКН информацию как о подобных сайтах, так и о фейках о COVID-19, которые распространяются в Сети. С 1 июня удалось обнаружить 4 тысячи 706 фейков о коронавирусе, вакцине, ходе вакцинации, ограничительных мерах, якобы введенных или планируемых в отдельных регионах.

Лидером по распространению фейков по-прежнему остается WhatsApp, в спину ему дышит Viber. Впрочем, рост количества фейков замечен также в TikTok, пабликах во «ВКонтакте», Instagram, Facebook.

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