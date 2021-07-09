Песков: Путин в курсе переговоров России с запрещенным «Талибаном»

В Кремле назвали «необходимыми» контакты с запрещенным в России «Талибаном» из-за ситуации в Афганистане. Президент в курсе.

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос, знает ли Владимир Путин о переговорах РФ с талибами (движение входит в единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими).

«Путин в курсе. Контакты необходимы на фоне того, как развивается, как напряжено развивается ситуация в Афганистане, как развивается ситуация на границе Афганистана и Таджикистана», — цитирует 9 июля Дмитрия Пескова РИА «Новости».