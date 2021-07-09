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Песков: Путин в курсе переговоров России с запрещенным «Талибаном»

В Кремле назвали «необходимыми» контакты с запрещенным в России «Талибаном» из-за ситуации в Афганистане. Президент в курсе.

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос, знает ли Владимир Путин о переговорах РФ с талибами (движение входит в единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими).

«Путин в курсе. Контакты необходимы на фоне того, как развивается, как напряжено развивается ситуация в Афганистане, как развивается ситуация на границе Афганистана и Таджикистана», — цитирует 9 июля Дмитрия Пескова РИА «Новости».

Пресс-секретарь Путина не стал вдаваться в «эвентуальные рассуждения» о действиях России в случае, если «Талибан» займет территорию Афганистана.

Представители талибов сегодня, 9 июля, дали пресс-конференцию в Москве.

Активизация движения в Афганистане происходит на фоне вывода войск США. Афганские военные бегут в Таджикистан из-за наступления боевиков.

Исламское движение «Талибан» (деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) находилось у власти в Афганистане с 1996 по 2001 год. Соединенные Штаты вторглись в республику в 2001 году, чтобы добиться свержения «Талибана», так как те отказались передать им членов «Аль-Каиды» (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ с 2003 года) после нападения на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября 2001 года. После свержения талибы начали партизанскую войну против нового правительства и сил НАТО.

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Комментарии (24)

260642011
"Россия никогда не вела и не будет вести переговоры с террористами, заявил Президент России Владимир Путин."

14 февраля 2003 года Верховный Суд России признал Талибан террористической организацией.

Верьте Путину!
tsodd
Реально трусы и крестик. Либо переговоры прекращайте, либо из списка запрещенных убирайте. А то Лаврову можно с террористами договоры заключать, а Васе из Рязани нельзя для талибов деньги собирать. А еще на штаты гонят, что они террористов по всему миру готовят.
260659631
хехе при этом как бы "закон" есть, и те кто с ними контактировал по закону должны бы сесть, но кто ж их посадит если они сами сажают.
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