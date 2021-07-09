Песков: Путин в курсе переговоров России с запрещенным «Талибаном»

В Кремле назвали «необходимыми» контакты с запрещенным в России «Талибаном» из-за ситуации в Афганистане. Президент в курсе.
Пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос, знает ли Владимир Путин о переговорах РФ с талибами (движение входит в единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими).
«Путин в курсе. Контакты необходимы на фоне того, как развивается, как напряжено развивается ситуация в Афганистане, как развивается ситуация на границе Афганистана и Таджикистана», — цитирует 9 июля Дмитрия Пескова РИА «Новости».
Пресс-секретарь Путина не стал вдаваться в «эвентуальные рассуждения» о действиях России в случае, если «Талибан» займет территорию Афганистана.
Представители талибов сегодня, 9 июля, дали пресс-конференцию в Москве.
Активизация движения в Афганистане происходит на фоне вывода войск США. Афганские военные бегут в Таджикистан из-за наступления боевиков.