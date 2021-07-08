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В Ленинградском зоопарке продолжается беби-бум. У красноруких тамаринов родились детеныши размером с персик

У красноруких тамаринов в Ленинградском зоопарке родилось потомство

В Ленинградском зоопарке у красноруких тамаринов Марика и Игритт родились первые детеныши. Как сообщили 8 июля в пресс-службе учреждения, пока они живут всей семьей в вольерах и увидеть их не удастся.

Малыши родились 14 мая, пол их определить невозможно, так что и имена решили пока не давать.

«Они неразлучны с папой и мамой: Игритт вскармливает их молоком, а Марик катает на спине! Примечательно, что самцы красноруких тамаринов — замечательные отцы. Именно на их плечи ложится основная ответственность по уходу за детёнышами», — рассказали в зоопарке.

Малыши пока размером с крупный персик, но они уже начали пробовать взрослый корм. Питаются тамарины фруктами, насекомыми и листьями.

Напомним, ранее зоопарк сообщал о рождении барашка Шона и альпаки по имени Шарлотка.

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