В Ленинградском зоопарке у красноруких тамаринов Марика и Игритт родились первые детеныши. Как сообщили 8 июля в пресс-службе учреждения, пока они живут всей семьей в вольерах и увидеть их не удастся.



Малыши родились 14 мая, пол их определить невозможно, так что и имена решили пока не давать.



«Они неразлучны с папой и мамой: Игритт вскармливает их молоком, а Марик катает на спине! Примечательно, что самцы красноруких тамаринов — замечательные отцы. Именно на их плечи ложится основная ответственность по уходу за детёнышами», — рассказали в зоопарке.