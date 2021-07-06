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В Ленинградском зоопарке у Сушки и Брецеля родилась Шарлотка

В Ленинградском зоопарке родилась альпака по имени Шарлотка

В Ленинградском зоопарке родилась альпака, которую назвали Шарлотка. Об этом 6 июля сообщается в соцсетях учреждения.

В зоопарке пояснили, что все альпаки получают «хлебобулочные имена» по традиции — первую пару звали Кекс и Сушка. Шарлотка родилась еще 24 мая, но до недавнего времени от посетителей ее прятали во внутреннем вольере.

«Детёныши альпак рождаются довольно самостоятельными: через час после рождения Шарлотка уже делала свои первые неуклюжие шаги, а сейчас её ножки совсем окрепли, а походка выровнялась!» — рассказали в зоопарке.

И добавили, что Сушка оказалась очень заботливой матерью — и первое время не отходила от Шарлотки ни на шаг. Сейчас она уже спокойна за дочь, но та сама бегает за мамой «как хвостик».

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