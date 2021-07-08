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Дождь пришёл в Петербург раньше, чем прогнозировали синоптики. Но добрался не до всех районов

В Петербурге начался дождь

Пока над центром Петербурга только начинают сгущаться тучи, на юго-западе города уже капает дождь. Об этом вечером 8 июля сообщают читатели «Фонтанки».

Фото: Читатель «Фонтанки»
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Судя по всему, поливает прилично — на снимках и видео полностью затянутое небо и мокрые улицы.

Читатель «Фонтанки»

О начинающемся дожде также сообщают жители Васильевского острова и Лахты.

Фото: Читательница «Фонтанки» Елена
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Грозы и порывистый ветер ждали в Петербурге в конце рабочей недели, такой прогноз со ссылкой на синоптиков ранее озвучили в городском управлении МЧС. При этом столбики термометров всё равно будут фиксировать аномальную жару. Не дождавшись дождя, городские службы стали орошать дороги и тротуары из шлангов и поливальных машин.

Фото: Читатель «Фонтанки»
Фото: Читательница «Фонтанки» Елена
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

Юра Алекс
Синоптик = некомпетентный человечек...
kоt-obormot
Уряя! Пошел!
mixrju
Чем орошать дороги и тротуары, лучше бы оросили газоны и парки.
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