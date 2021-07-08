Судя по всему, поливает прилично — на снимках и видео полностью затянутое небо и мокрые улицы.
Читатель «Фонтанки»
О начинающемся дожде также сообщают жители Васильевского острова и Лахты.
Грозы и порывистый ветер ждали в Петербурге в конце рабочей недели, такой прогноз со ссылкой на синоптиков ранее озвучили в городском управлении МЧС. При этом столбики термометров всё равно будут фиксировать аномальную жару. Не дождавшись дождя, городские службы стали орошать дороги и тротуары из шлангов и поливальных машин.