В Петербурге число заявлений на финскую визу летом выросло в четыре раза

Снятие ограничений для родственников финских граждан и владельцев дач в Финляндии привело к росту заявлений на визу. Об этом «Фонтанке» 8 июля рассказали в генеральном консульстве Финляндии.



Финские дипломаты в неделю получают на рассмотрение около 600 заявлений. Весной примерно такое число прошений на визу подавали в месяц.

За июнь петербуржцы 2005 раз обратились за финским шенгеном.

Суоми разрешила въезд на свою территорию для владельцев финской недвижимости, а затем и для их близких родственников. В начале июня Финляндия существенно облегчила правила въезда для тех, у кого есть родственники в республике.