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В Петербурге число заявлений на финскую визу летом выросло в четыре раза

Снятие ограничений для родственников финских граждан и владельцев дач в Финляндии привело к росту заявлений на визу. Об этом «Фонтанке» 8 июля рассказали в генеральном консульстве Финляндии.

Финские дипломаты в неделю получают на рассмотрение около 600 заявлений. Весной примерно такое число прошений на визу подавали в месяц.

За июнь петербуржцы 2005 раз обратились за финским шенгеном.

Суоми разрешила въезд на свою территорию для владельцев финской недвижимости, а затем и для их близких родственников. В начале июня Финляндия существенно облегчила правила въезда для тех, у кого есть родственники в республике.

В доковидный 2019 год финские визы получили около 790 000 россиян. 83% выданных финских шенгенов приходилось на Санкт-Петербург.

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Комментарии (2)

Antuan Rokanten
Открывай границу. В Финляндию пора ехать за сыром.
Foxit
Бедные финники. Сейчас навезут им короны.
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