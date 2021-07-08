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Вице-премьер РФ Чернышенко об отставке Черчесова: Высокие результаты — главный критерий для всех

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России в интервью «Р-Спорт» 8 июля.

«РФС разделяет нашу позицию относительно неудовлетворительных результатов сборной России по футболу. Решение о расторжении контракта с главным тренером абсолютно оправданно и логично. Мы детально обсудили сложившуюся в спортивной сфере ситуацию на совещании 2 июля. Все поручения мною даны, в частности, Минспорт со спортивными федерациями проработает вопрос совершенствования законодательства по представлению кандидатуры главного тренера спортивной сборной команды Российской Федерации. Важно понимать, что мы планируем системно решать вопрос качественной перезагрузки деятельности федераций и спортивных команд. Высокие результаты — главный критерий для всех, в том числе и для нового кандидата на должность главного тренера сборной России по футболу», — заявил Чернышенко.

Ранее свою отставку прокомментировал сам Черчесов.

Под руководством Станислава Черчесова национальная команда провалилась на чемпионате Европы — 2020, заняв последнее, четвертое место. Российские футболисты проиграли Бельгии 0:3 и Дании 1:4 и победили Финляндию со счетом 1:0.

Черчесов работает со сборной России с 2016 года. Его главным и, по сути, единственным успехом стал домашний чемпионат мира в 2018 году, где сборная дошла до четвертьфинала. В год Черчесов получал 2,5 млн евро.

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Комментарии (4)

Barmaley_5e4d0211d3423
Судя по словам высокого видного чиновника ... будет ещё хуже.
NAFTALIN 2000-2036
какие еще высокие результаты... совсем оболдел чтоли... если по результатам - вас всех БАМ капитально ремонтировать надо отправить, это я по-доброму, по-европейски
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