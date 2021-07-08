Вице-премьер РФ Чернышенко об отставке Черчесова: Высокие результаты — главный критерий для всех

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России в интервью «Р-Спорт» 8 июля.
«РФС разделяет нашу позицию относительно неудовлетворительных результатов сборной России по футболу. Решение о расторжении контракта с главным тренером абсолютно оправданно и логично. Мы детально обсудили сложившуюся в спортивной сфере ситуацию на совещании 2 июля. Все поручения мною даны, в частности, Минспорт со спортивными федерациями проработает вопрос совершенствования законодательства по представлению кандидатуры главного тренера спортивной сборной команды Российской Федерации. Важно понимать, что мы планируем системно решать вопрос качественной перезагрузки деятельности федераций и спортивных команд. Высокие результаты — главный критерий для всех, в том числе и для нового кандидата на должность главного тренера сборной России по футболу», — заявил Чернышенко.
Ранее свою отставку прокомментировал сам Черчесов.