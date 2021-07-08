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Не суперсервис. «Госуслуги» отторгают документы петербургских абитуриентов

Петербуржцы жалуются на сбои в суперсервисе «Госуслуги» для подачи документов в вуз

Петербургские абитуриенты испытывают проблемы с сервисом «Поступление в вуз онлайн». Об этом «Фонтанке» сообщила мать выпускницы Лариса 8 июля.

Абитуриентка подает документы на технические специальности в пять вузов через портал «Госуслуги». На прошлой неделе не получалось вбить номер аттестата. После получасового ожидания на горячей линии петербурженка получила стандартный ответ о техническом сбое. Устранить проблему обещали в срок от трёх дней.

Читатель «Фонтанки»

В понедельник выпускница снова попробовала подать документы, результатом стало сообщение об ошибке. «Ответили тем же скриптом. Да, мы знаем, это технический сбой, исправление ошибки в процессе от трёх дней», — отметила Лариса.

К сегодняшнему дню, 8 июля, сервис до сих пор неисправен. Ранее абитуриентам Первого меда советовали не пользоваться «Госуслугами», а подавать документы через более надёжный сайт вуза.

В 2020 году суперсервис «Поступление в вуз онлайн» был запущен в пилотном режиме, с его помощью можно было подать заявления в 54 вуза. Услугой, по данным Минобрнауки, воспользовались почти 20 тысяч абитуриентов. В этом году к сервису подключились еще 388 государственных организаций высшего образования и 93 филиала. Таким образом, в 2021 году абитуриенты получили возможность через «Госуслуги» подавать документы в 442 вуза и 93 филиала.

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Комментарии (1)

coronel
Ещё больше миллиардов надо вложить в го..суслуги.ру
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