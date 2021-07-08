Петербургские абитуриенты испытывают проблемы с сервисом «Поступление в вуз онлайн». Об этом «Фонтанке» сообщила мать выпускницы Лариса 8 июля.
Абитуриентка подает документы на технические специальности в пять вузов через портал «Госуслуги». На прошлой неделе не получалось вбить номер аттестата. После получасового ожидания на горячей линии петербурженка получила стандартный ответ о техническом сбое. Устранить проблему обещали в срок от трёх дней.
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В понедельник выпускница снова попробовала подать документы, результатом стало сообщение об ошибке. «Ответили тем же скриптом. Да, мы знаем, это технический сбой, исправление ошибки в процессе от трёх дней», — отметила Лариса.
К сегодняшнему дню, 8 июля, сервис до сих пор неисправен. Ранее абитуриентам Первого меда советовали не пользоваться «Госуслугами», а подавать документы через более надёжный сайт вуза.