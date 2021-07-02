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Эксперимент пока не стал удачным. Петербургским абитуриентам советуют избегать сервиса для поступления в вуз онлайн на «Госуслугах»

Из-за плохой работы абитуриентам не советуют пользоваться сервисом для поступления в вуз онлайн на «Госуслугах»

Абитуриентам ПСПбГМУ им. Павлова в Петербурге не советуют пользоваться сервисом «Поступление в вуз онлайн» для подачи документов. Привязанная к «Госуслугам» опция даёт сбои. Об этом сообщается в официальной группе Первого меда во «ВКонтакте» 2 июля.

У вузов нет возможности переноса данных из сервиса в свои собственные системы, также на «Госуслугах» нет возможности выбирать ряд конкурсов (например, нельзя подать документы на обучение по контракту или по особой квоте).

«Поэтому обращаем ваше внимание на то, что в настоящий момент только личный кабинет вуза является проверенной площадкой для подачи документов. Вам всего лишь нужно заполнить данные аттестата, паспорта, выбрать конкурсы и отправить эти данные на проверку, после которой вам разрешать печатать заявление о приеме. Техническая возможность работы с системой «Госуслуг» прорабатывается», — уточнили в Первом меде.

В 2020 году суперсервис «Поступление в вуз онлайн» был запущен в пилотном режиме, с его помощью можно было подать заявления в 54 вуза, услугой, по данным Минобрнауки, воспользовались почти 20 тысяч абитуриентов. В этом году к сервису подключились еще 388 государственных организаций высшего образования и 93 филиала. Таким образом, в 2021 году абитуриенты получили возможность через «Госуслуги» подавать документы в 442 вуза и 93 филиала.

Ранее «Госуслуги» сбоили после новости о выплатах семьям с детьми.

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Комментарии (1)

LiChaBaTa
Пока в России не заработает нормально судебная система, которая сможет компенсировать реальные убытки и моральный вред за такие горе-эксперименты, которые устраивают над гражданам известные всем люди посредством Госуслуг, Банков и пр., ничего не изменится.
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