Абитуриентам ПСПбГМУ
У вузов нет возможности переноса данных из сервиса в свои собственные системы, также на «Госуслугах» нет возможности выбирать ряд конкурсов (например, нельзя подать документы на обучение по контракту или по особой квоте).
«Поэтому обращаем ваше внимание на то, что в настоящий момент только личный кабинет вуза является проверенной площадкой для подачи документов. Вам всего лишь нужно заполнить данные аттестата, паспорта, выбрать конкурсы и отправить эти данные на проверку, после которой вам разрешать печатать заявление о приеме. Техническая возможность работы с системой «Госуслуг» прорабатывается», — уточнили в Первом меде.
В 2020 году суперсервис «Поступление в вуз онлайн» был запущен в пилотном режиме, с его помощью можно было подать заявления в 54 вуза, услугой, по данным Минобрнауки, воспользовались почти 20 тысяч абитуриентов. В этом году к сервису подключились еще 388 государственных организаций высшего образования и 93 филиала. Таким образом, в 2021 году абитуриенты получили возможность через «Госуслуги» подавать документы в 442 вуза и 93 филиала.
Ранее «Госуслуги» сбоили после новости о выплатах семьям с детьми.