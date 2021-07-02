Эксперимент пока не стал удачным. Петербургским абитуриентам советуют избегать сервиса для поступления в вуз онлайн на «Госуслугах»

Из-за плохой работы абитуриентам не советуют пользоваться сервисом для поступления в вуз онлайн на «Госуслугах»