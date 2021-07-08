Замгенпрокурора, директор ФСО и главбух профучилища ФСИН. Forbes назвал самых богатых российских силовиков

Самым богатым российским силовиком, согласно задекларированным сведениям о доходах за 2020 год, стал заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения Минобороны РФ Артем Святненко, семья которого заработала за год более 112 млн рублей.



Как сообщает 8 июля Forbes, издание проанализировало несколько тысяч деклараций сотрудников Минобороны, МВД, МЧС, Росгвардии, СКР, ФСО, ФСИН, СВР, Федеральной службы судебных приставов и членов их семей, составив список самых состоятельных из них.



На втором месте в нём значится директор ФСО России Дмитрий Кочнев (семейный доход за 2020 год — 103 млн руб.), на третьем — замначальника структуры ФСИН А.Р.Караханян (62,5 млн). Также среди богатейших силовиков присутствуют директор ФСПП — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов (58,8 млн), главный бухгалтер профессионального училища ФСИН России № 204 Любовь Уримагова (40 млн), директор административного департамента МЧС Владимир Свинарев (почти 38 млн), заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть (37,7 млн руб.) и другие.

