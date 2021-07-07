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Ректор Горного университета Владимир Литвиненко стал богатейшим госслужащим из Петербурга

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко вошел в список богатейших госслужащих России. Он стал единственным петербургским чиновником, попавшим в список. Об этом сообщается 7 июля в соответствующем рейтинге, который подготовил Forbes.

Литвиненко занял 29-ю строчку из 100. По подсчетам издания, суммарный доход его семьи в 2020 году составил 432 млн рублей, а его зарплата как госслужащего — 329 млн рублей. В рейтинге также указывается количество объектов недвижимости, которые находятся в собственности госслужащих, у Литвиненко их 19.

Как писала «Фонтанка», весной Литвиненко официально стал миллиардером. По данным Forbes, его состояние оценивается в $1,5 млрд.

Список самых богатых чиновников России возглавил депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков, доход семьи которого составил 8,6 млрд рублей. На втором месте — депутат Заксобрания Камчатского края Игорь Евтушок (7,7 млрд), а на третьем — депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов (6,2 млрд).

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Комментарии (6)

rumet
клептократия на марше... вот отчего эти миллиардеры все лезут в зак.собрания провинций? радеть о благе народном?
И как может быть з/п ректора вуза 330 млн.р. в год? т.е в сотни раз больше, чем у профессора? Почему горный имеет какой-то земельный банк, строит коммерч.недвижимость.. торгует и спекулирует, паразитируя на государстве? Может, старому завхозу литвиненко пойти в честную коммерцию на конкурентном рынке, если он такой гениальный предприниматель. А то приватизировать прибыли и национализировать убытки - любой завхоз сможет.
виктор эммануил
Дочь сбежала в Польшу.Обвиняет отца в преступлениях.Итог жизни.Для кого бабло?В последней рубашке нет карманов.
Иван 2пырьев
Коррупция? Какая коррупция? Вы чо?
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