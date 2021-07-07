Ректор Горного университета Владимир Литвиненко стал богатейшим госслужащим из Петербурга

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко вошел в список богатейших госслужащих России. Он стал единственным петербургским чиновником, попавшим в список. Об этом сообщается 7 июля в соответствующем рейтинге, который подготовил Forbes.



Литвиненко занял 29-ю строчку из 100. По подсчетам издания, суммарный доход его семьи в 2020 году составил 432 млн рублей, а его зарплата как госслужащего — 329 млн рублей. В рейтинге также указывается количество объектов недвижимости, которые находятся в собственности госслужащих, у Литвиненко их 19.

