Ректор Горного университета Владимир Литвиненко стал богатейшим госслужащим из Петербурга

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко вошел в список богатейших госслужащих России. Он стал единственным петербургским чиновником, попавшим в список. Об этом сообщается 7 июля в соответствующем рейтинге, который подготовил Forbes.
Литвиненко занял 29-ю строчку из 100. По подсчетам издания, суммарный доход его семьи в 2020 году составил 432 млн рублей, а его зарплата как госслужащего — 329 млн рублей. В рейтинге также указывается количество объектов недвижимости, которые находятся в собственности госслужащих, у Литвиненко их 19.
Как писала «Фонтанка», весной Литвиненко официально стал миллиардером. По данным Forbes, его состояние оценивается в $1,5 млрд.
Список самых богатых чиновников России возглавил депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков, доход семьи которого составил 8,6 млрд рублей. На втором месте — депутат Заксобрания Камчатского края Игорь Евтушок (7,7 млрд), а на третьем — депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов (6,2 млрд).