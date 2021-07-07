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Богатейшим депутатом России стал золотодобытчик из Челябинска

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков стал самым богатым законодателем в России. Об этом сообщается 7 июля в рейтинге богатейших госслужащих и депутатов Forbes.

Доход семьи парламентария составил более 8,6 млрд рублей. Струков является президентом золотодобывающей компании «Южуралзолото», и в прошлом рейтинге он занимал третье место (5,1 млрд). Предполагается, что увеличить доход ему позволил рост цен на золото, которые в 2020 году пробили исторический максимум. В собственности у Струкова, по информации издания, находятся девять объектов недвижимости.

Второе место занял депутат ЗакСа Камчатского края Игорь Евтушок, совладелец рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот». Доход его семьи за прошлый год составил 7,7 млрд рублей. А на третьем — депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов (6,3 млрд).

По данным Forbes, в 2020 году доходы 100 богатейших российских чиновников в совокупности выросли на 10 млрд рублей — с 65,8 млрд до 75,9 млрд.

В список также попал госслужащий из Петербурга. Ректор Горного университета Владимир Литвиненко занял 29-ю строчку. Суммарный доход его семьи составил 432 млн рублей, а его зарплата как госслужащего — 329 млн рублей.

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Комментарии (6)

Alexander 17
Странно..вроде как им запрещенно заниматься бизнесом..Или это вроде..у ...ди?
виктор эммануил
У ректора моего вуза федерального значения 1 лям с копейками.Нищеброд !
265113292
а зарплата ректора далеко не первого городского вуза в 30 лямов рублей в месяц это вообще как, у контролирующих органов там ничего не чешется?
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