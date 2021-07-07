Богатейшим депутатом России стал золотодобытчик из Челябинска

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков стал самым богатым законодателем в России. Об этом сообщается 7 июля в рейтинге богатейших госслужащих и депутатов Forbes.



Доход семьи парламентария составил более 8,6 млрд рублей. Струков является президентом золотодобывающей компании «Южуралзолото», и в прошлом рейтинге он занимал третье место (5,1 млрд). Предполагается, что увеличить доход ему позволил рост цен на золото, которые в 2020 году пробили исторический максимум. В собственности у Струкова, по информации издания, находятся девять объектов недвижимости.

