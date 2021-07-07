Богатейшим депутатом России стал золотодобытчик из Челябинска

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков стал самым богатым законодателем в России. Об этом сообщается 7 июля в рейтинге богатейших госслужащих и депутатов Forbes.
Доход семьи парламентария составил более 8,6 млрд рублей. Струков является президентом золотодобывающей компании «Южуралзолото», и в прошлом рейтинге он занимал третье место (5,1 млрд). Предполагается, что увеличить доход ему позволил рост цен на золото, которые в 2020 году пробили исторический максимум. В собственности у Струкова, по информации издания, находятся девять объектов недвижимости.
Второе место занял депутат ЗакСа Камчатского края Игорь Евтушок, совладелец рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот». Доход его семьи за прошлый год составил 7,7 млрд рублей. А на третьем — депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов (6,3 млрд).
По данным Forbes, в 2020 году доходы 100 богатейших российских чиновников в совокупности выросли на 10 млрд рублей — с 65,8 млрд до 75,9 млрд.
В список также попал госслужащий из Петербурга. Ректор Горного университета Владимир Литвиненко занял 29-ю строчку. Суммарный доход его семьи составил 432 млн рублей, а его зарплата как госслужащего — 329 млн рублей.