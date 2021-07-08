«Для нас это вынужденный и большой шаг». Ассоциация выпускников СПбГУ покидает стены Alma Mater

«На прошлой неделе всех трудоустроенных в СПбГУ сотрудников Ассоциации уведомили о расторжении трудовых договоров с университетом, а также попросили сдать пропуска. С этого дня АВ СПбГУ лишилась места, куда приходили универсанты, пространства на территории Alma Mater, где мы придумывали Реюнион, регату и другие масштабные проекты для выпускников», — говорится в сообщении ассоциации.



В организации подчёркивают, что переезд — это «вынужденный и большой шаг». Сейчас выпускники ищут помещение для офиса в историческом центре города.

