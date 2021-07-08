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«Для нас это вынужденный и большой шаг». Ассоциация выпускников СПбГУ покидает стены Alma Mater

Ассоциация выпускников СПбГУ уезжает из СПбГУ после конфликта с руководством вуза

Ассоциация выпускников СПБГУ покидает здание Двенадцати коллегий на Васильевском острове. Об этом сообщили в организации 8 июля.

«На прошлой неделе всех трудоустроенных в СПбГУ сотрудников Ассоциации уведомили о расторжении трудовых договоров с университетом, а также попросили сдать пропуска. С этого дня АВ СПбГУ лишилась места, куда приходили универсанты, пространства на территории Alma Mater, где мы придумывали Реюнион, регату и другие масштабные проекты для выпускников», — говорится в сообщении ассоциации.

В организации подчёркивают, что переезд — это «вынужденный и большой шаг». Сейчас выпускники ищут помещение для офиса в историческом центре города.

«Ассоциация не прекращает свою деятельность, мы просто будем вещать из другого офиса. Взаимоотношения с руководством СПбГУ не повлияют на выплату наших стипендий студентам Университета, не изменят карьерные и менторские программы и не скажутся на наших текущих и будущих проектах», — уточнили в ассоциации.

Ранее стало известно о выходе из ассоциации выпускников ректора СПбГУ Николая Кропачева. Поводом для разрыва отношений стали выявленные Минюстом нарушения в работе организации. В ассоциации их считают формальными и говорят о недопонимании со стороны руководства вуза. Подробности конфликта читайте на «Фонтанке».

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