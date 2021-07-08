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«В связи с размещением информации, распространение которой запрещено». В Белоруссии заблокировано очередное независимое СМИ

Власти Белоруссии заблокировали еще одно независимое СМИ

Власти Белоруссии заблокировали очередное сетевое СМИ — «Наша Нива». Издание активно освещало протесты против Александра Лукашенко.

«На основании уведомления Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации», Министерством информации принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу nn.by», — сообщило в четверг 8 июля министерство информации страны.

Какой конкретно материал стал причиной для столь радикальных действий, не уточняется. При этом у ряда сотрудников «Нашей Нивы» идут обыски, а некоторые журналисты не выходят на связь, сообщает телеграм-канал заблокированного в мае независимого белорусского издания Tut.by.

На этом фоне Александр Лукашенко заявил в четверг на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, что «началась террористическая атака на Беларусь». 6 июля экс-кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико получил 14 лет лишения свободы.

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Комментарии (4)

SU LUX INN
ну что, Стоит признать - Батька оказался крепким Орешком! сумел закрыть тлетворный сайт, тем самым сохранив покой, порядок и достаток Простого народа Белоруссии!
Pilat
Ошибочка в названии заметки - уберите слово - независимое.
266108100
Боятся правды
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