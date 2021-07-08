«В связи с размещением информации, распространение которой запрещено». В Белоруссии заблокировано очередное независимое СМИ

Власти Белоруссии заблокировали очередное сетевое СМИ — «Наша Нива». Издание активно освещало протесты против Александра Лукашенко.



«На основании уведомления Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации», Министерством информации принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу nn.by», — сообщило в четверг 8 июля министерство информации страны.



Какой конкретно материал стал причиной для столь радикальных действий, не уточняется. При этом у ряда сотрудников «Нашей Нивы» идут обыски, а некоторые журналисты не выходят на связь, сообщает телеграм-канал заблокированного в мае независимого белорусского издания Tut.by.

