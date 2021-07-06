Экс-кандидат в президенты Белоруссии Бабарико получил 14 лет лишения свободы

Сторона обвинения требовала для бывшего кандидата в президенты 15 лет за решеткой. Обвинитель настаивал, что отбывать наказание противник Александра Лукашенко должен в исправительной колонии усиленного режима без права занимать руководящие должности. Бабарико обвиняли по части 2 статьи 243 («Уклонение от уплаты налогов») и части 2 статьи 235 («Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере»).

Издание Tut.by сообщает в Telegram-канале, что около суда собирались сторонники политика, однако люди стали расходиться после прибытия силовиков.

В июне прошлого года комитет госконтроля Белоруссии заявил, что экс-руководитель Белгазпромбанка, принадлежащего российским «Газпрому» и Газпромбанку, был задержан за «противоправную деятельность». Вместе с Виктором Бабарико задержали и его сына. 14 июля 2020-го ЦИК снял политика с предвыборной гонки. Государственные СМИ Белоруссии назвали штаб Бабарико организатором митингов. Соратник политика на допросе в КГБ обвинил «политологов из передачи Соловьева» в желании дестабилизировать ситуацию.