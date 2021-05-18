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В Белоруссии заблокировали крупнейшее независимое СМИ. К журналистам пришли силовики

Крупнейшее независимое СМИ Белоруссии Tut.by заблокировано

Крупнейший независимый портал Белоруссии Tut.by, который активно освещал протесты в республике, был заблокирован.

«Принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу Tut.by и его копиям. Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений Закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе», — сообщается 18 мая на сайте Мининформ Белоруссии.

Соучредитель Tut.by Кирилл Волошин подтвердил в Telegram, что домен портала заблокирован. На момент написания новости сайт не открывался и на территории России, однако доступ к нему можно было получить через «зеркало».

Кроме того, сегодня к редакторам независимого СМИ с обыском пришли силовики. Также в офис издания нагрянули люди в форме. Некоторые сотрудники при этом перестали выходить на связь. Комитет госконтроля объявил об уголовном деле по части 2 статьи 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

Редактор издания Марина Золотова в комментарии DW заявила, что давление на их сайт — это продолжение борьбы с независимыми СМИ в республике. «К нескольким десяткам интернет-ресурсов заблокирован доступ, у журналистов, работающих на иностранные СМИ, отозвали аккредитации, ряд негосударственных газет лишены возможности печататься в Беларуси, исключены из государственной системы подписки и распространения», — заметила она.

В прошлом году министерство информации Белоруссии лишило Tut.by статуса СМИ. Начиная с 7 августа 2020 года портал получил четыре предупреждения.

Созданный в 2000 году сайт, по данным на прошлый год, читали больше половины интернет-пользователей Белоруссии. Журналисты Tut.by активно освещали протесты против Александра Лукашенко.

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Комментарии (4)

SU LUX INN
да, Александр Григорьевич ловко переиграл мятежников! он оказался крепким Орешком! держит Крепко покой и порядок жителей Белоруссии!
Печенеги и половцы
К чему ведёт общество хитиновый негодяй?
Cвифт
Редактор издания Марина Золотова в комментарии DW ////
.... вот оттуда ноги и растут.
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