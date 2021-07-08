Экс-депутат-прогульщик Салаев снова собрался на выборы. Он хочет попасть в парламент по округу на юго-востоке Петербурга

Бывший депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Салаев подал документы для участия в выборах. Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии 8 июля.



Салаев хочет стать кандидатом-самовыдвиженцем по 15 округу, включающему в себя Фрунзенский, Невский и Красногвардейский районы. Для этого ему придётся собрать порядка 5 тысяч подписей.



В качестве места работы он указал универсам «Диана», там он трудится финансовым консультантом.



Отметим, что в июне на территории этого округа стали появляться прикрученные к столбам самодельные плакаты с изображением Салаева и лозунгом «Дела сильнее слов».