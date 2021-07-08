Экс-депутат-прогульщик Салаев снова собрался на выборы. Он хочет попасть в парламент по округу на юго-востоке Петербурга

Бывший депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Салаев подал документы для участия в выборах. Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии 8 июля.
Салаев хочет стать кандидатом-самовыдвиженцем по 15 округу, включающему в себя Фрунзенский, Невский и Красногвардейский районы. Для этого ему придётся собрать порядка 5 тысяч подписей.
В качестве места работы он указал универсам «Диана», там он трудится финансовым консультантом.
Отметим, что в июне на территории этого округа стали появляться прикрученные к столбам самодельные плакаты с изображением Салаева и лозунгом «Дела сильнее слов».
В 2013 году Салаев написал заявление о сложении с себя полномочий народного избранника. К этому моменту он получил славу прогульщика, за полгода он появился на заседании в Законодательном собрании один раз, и всего на 15 минут. Каждый раз, когда депутат отсутствовал, спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову приходилось оправдываться, говоря, что он в отпуске, на больничном или в отгуле.
Скандалы с Салаевым связаны не только с его прогулами, но и с его недвижимостью: вилла его жены в Испании появилась в декларации только в последний год его депутатства, однако, как писала «Фонтанка», зарубежная недвижимость была у его семьи и раньше.