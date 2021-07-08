Петербургский метрополитен на один день меняет режим работы станции «Чернышевская», чтобы исследовать характер и размеры внутренних ветровых нагрузок на витражные конструкции наземного вестибюля. Зимой потоком воздуха их выдавило наружу.



Как сообщает 8 июля пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен», в субботу, 10 июля, с 21:00 и до окончания движения поездов «Чернышевская» будет закрыта для входа и выхода пассажиров, а поезда проследуют ее без остановок. Полученные в ходе исследования данные в дальнейшем используют при проектировании витражей на других станциях метро.