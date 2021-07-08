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Станцию метро «Чернышевская» закроют на вечер, чтобы витражи больше не вылетали от ветра

Метро «Чернышевская» в Петербурге 10 июля закроют раньше обычного

Петербургский метрополитен на один день меняет режим работы станции «Чернышевская», чтобы исследовать характер и размеры внутренних ветровых нагрузок на витражные конструкции наземного вестибюля. Зимой потоком воздуха их выдавило наружу.

Как сообщает 8 июля пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен», в субботу, 10 июля, с 21:00 и до окончания движения поездов «Чернышевская» будет закрыта для входа и выхода пассажиров, а поезда проследуют ее без остановок. Полученные в ходе исследования данные в дальнейшем используют при проектировании витражей на других станциях метро.

Фото: ГУП «Петербургский метрополитен»
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Утром 31 января очевидцы, оказавшиеся рядом с закрытой на тот момент станцией «Чернышевская», услышали «хлопок», после чего на тротуар вынесло стекло с кусками рамы. Выяснилось, что витражи выбило из-за избыточного давления воздуха в наземном вестибюле: двери были закрыты, и ему оказалось некуда выходить. На ремонт потребовался месяц.

Фото: ГУП «Петербургский метрополитен»

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