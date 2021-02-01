Витражи на станции «Чернышевская», которые выбило воздухом накануне, будут восстанавливать месяц

Как сообщает телеграм-канал, который ведет пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен», 1 февраля, витражное остекление наземного вестибюля станции «Чернышевская», нарушенное 31 января 2021 года, будет полностью восстановлено. Но на это, по словам замначальника метро Дмитрия Бурина, потребуется около месяца. Столько придется ждать исполнения заказа на новые стеклопакеты нужного размера.

Специалисты петербургского метрополитена осмотрели все станции подземки с витражными окнами после инцидента на «Чернышевской». Ремонт на самой станции займет месяц.

Он также сообщил, что предварительная причина выбитого стекла — поршневой эффект от избыточного давления воздуха в наземном вестибюле.



«С 10 часов утра станция была закрыта для входа и выхода пассажиров по техническим причинам. Двери вестибюля были закрыты, и это оказало негативное влияние, воздуху просто некуда было выходить. Конструктивные особенности витражей на «Чернышевской» таковы, что стекла закрепляются снаружи декоративными заглушками и прижимной планкой, поэтому они и выпали наружу», — сообщил Бурин.



Замдиректора также сообщил, что метрополитен осмотрел и закрепил оставшиеся витражи на станции. Также оперативно был осмотрен ещё 51 вестибюль, где есть аналогичные витражные окна. Никакой опасности для пассажиров они не представляют.



«Хлопок», после которого четыре стекла из облицовки входа станции «Чернышевская» оказались выбиты, произошёл около 11:45 накануне. В результате инцидента никто не пострадал.

