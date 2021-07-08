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Из пруда на юге Петербурга вытащили тело 10-летнего мальчика. В Понтонном нашли парня, который утонул в выходные

СК проводит проверку по факту гибели мальчика в пруду на юге Петербурга

В пруду Пулковского парка завершилась спасательная операция по поиску тела мальчика, который, по словам очевидцев, утонул во время купания.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 июля, поздно вечером 7 июля сотрудники чрезвычайных служб нашли в пруду тело 10-летнего мальчика. Поиски были организованы после звонков очевидцев о том, что он ушел купаться и не вернулся. Как писала «Фонтанка», о произошедшем сообщили матери ребенка, 36-летней аспирантке одного из городских вузов. К ней пришлось вызвать психолога.

Ребенок жил с семьей в квартире на Пулковской улице, у него есть сестра на два года его старше.

7 июля из Невы в районе дома 14 по Шлиссельбургскому шоссе в Понтонном извлекли тело молодого человека, которого искали с 4 июля. Около шести часов вечера недавно отметивший 21-летие житель Тосно пошел купаться в Неве в посёлке Сапёрный, но на берег так и не вышел.

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