Из пруда на юге Петербурга вытащили тело 10-летнего мальчика. В Понтонном нашли парня, который утонул в выходные

В пруду Пулковского парка завершилась спасательная операция по поиску тела мальчика, который, по словам очевидцев, утонул во время купания.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 июля, поздно вечером 7 июля сотрудники чрезвычайных служб нашли в пруду тело 10-летнего мальчика. Поиски были организованы после звонков очевидцев о том, что он ушел купаться и не вернулся. Как писала «Фонтанка», о произошедшем сообщили матери ребенка, 36-летней аспирантке одного из городских вузов. К ней пришлось вызвать психолога.

