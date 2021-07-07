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Молодой житель Петербурга исчез после купания в Неве. На берегу остались вещи

В Петербурге уроженец Армении утонул в Неве

Купание в реке в Колпинском районе Петербурга закончилось исчезновением молодого человека. На берегу реки нашли его вещи, поиски пловца продолжаются.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 июля, накануне заявление о пропаже человека в колпинской полиции написал 26-летний уроженец Армении, который с выходных не может связаться с младшим братом. География поисков очевидна: около шести часов вечера недавно отметивший 21-летие житель Тосно купался в Неве в посёлке Сапёрный.

Брат полагает, что младший родственник не выплыл. В тот же день прибрежную зону обследовали, но единственное, что нашли, — оставшуюся на пляже одежду.

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