Молодой житель Петербурга исчез после купания в Неве. На берегу остались вещи

Купание в реке в Колпинском районе Петербурга закончилось исчезновением молодого человека. На берегу реки нашли его вещи, поиски пловца продолжаются.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 июля, накануне заявление о пропаже человека в колпинской полиции написал 26-летний уроженец Армении, который с выходных не может связаться с младшим братом. География поисков очевидна: около шести часов вечера недавно отметивший 21-летие житель Тосно купался в Неве в посёлке Сапёрный.
Брат полагает, что младший родственник не выплыл. В тот же день прибрежную зону обследовали, но единственное, что нашли, — оставшуюся на пляже одежду.